Как правильно запускать кондиционер авто после зимы

Включение автомобильного кондиционера. Фото: freepik.com

Восстановление полноценной работы кондиционера после длительной зимней паузы требует особого внимания автовладельца. Следует придерживаться определенного алгоритма, чтобы избежать возможных неисправностей и продлить срок службы системы.

Об этом написал Ampercar.

Читайте также:

Возможные проблемы

Система кондиционирования автомобиля состоит из многих компонентов, ремонт которых стоит значительных денег. Отсутствие обслуживания системы, особенно после зимнего периода, может привести к износу компрессора, утечке фреона и поломке других важных узлов.

Если после длительного простоя кондиционер отказывается включаться, стоит провести диагностику. За несколько месяцев эксплуатации без нагрузки часть фреона могла испариться из-за микротрещин или естественных утечек. В некоторых автомобилях уровень хладагента можно оценить через специальное смотровое стекло, но для более точного анализа лучше обратиться к специалисту сервисного центра.

Правильное включение

В течение холодного периода года система кондиционирования почти не работает, что приводит к ухудшению смазки в контуре. При первом запуске после длительного простоя важно учитывать этот нюанс, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на компоненты.

Перед включением кондиционера необходимо сначала запустить двигатель и дать ему немного поработать. Затем выбрать минимальную скорость обдува и установить температуру на 20 °C.

Плавный старт позволит системе активироваться без резких перепадов нагрузки. После включения кондиционер не следует сразу выключать — лучше дать ему поработать 10-15 минут, чтобы смазка равномерно распределилась по контуру. Только после этого можно выключить систему. Такой алгоритм действий поможет минимизировать износ деталей и продлить срок службы оборудования.

Ранее мы писали, какой штраф за неисправный кондиционер в автомобиле. Также эксперты назвали четыре важных правила обслуживания кондиционера.