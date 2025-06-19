Надо ли выключать кондиционер в авто, чтобы сэкономить топливо

Включение кондиционера. Фото: freepik.com

Часть водителей экономит топливо, не пользуясь летом кондиционером. Но альтернатива в виде открытых окон автомобиля не только неэффективна, она может быть опасной.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама

Читайте также:

Какая экономия

Автомобили с маломощными двигателями при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, тогда как большие машины фактически на них не реагируют.

Но и открытые окна почти не влияют на расход топлива при вялом движении в пробках, но и не спасают от жары. Впрочем, они начинают сильно портить картину при выезде на трассу.

Как кондиционеры, так и открытые окна увеличивают расход топлива от 3% до 10%. Поэтому никакого явного проигрыша кондиционер, по сравнению с открытыми окнами, не имеет.

Также читайте:

Какой штраф за неисправный кондиционер в авто



Почему стоит сначала выключить кондиционер, а уже потом заглушить двигатель авто

Риски открытых окон

Меньшая защита в случае ДТП. Открытые окна могут снизить эффективность подушек безопасности и других систем в случае аварии.

Открытые окна могут снизить эффективность подушек безопасности и других систем в случае аварии. Шум. На высокой скорости шум ветра становится очень громким, что раздражает и затрудняет разговоры.

На высокой скорости шум ветра становится очень громким, что раздражает и затрудняет разговоры. Пыль и грязь. В салон попадает много пыли, грязи, пыльцы и других частиц с дороги, что может вызвать аллергические реакции и загрязняет салон.

В салон попадает много пыли, грязи, пыльцы и других частиц с дороги, что может вызвать аллергические реакции и загрязняет салон. Запахи. Из открытых окон в салон попадают все внешние запахи, в том числе неприятные (выхлопные газы, ароматы свалок и т.д.).

Из открытых окон в салон попадают все внешние запахи, в том числе неприятные (выхлопные газы, ароматы свалок и т.д.). Жара и перегрев. Кажется, что открытые окна помогают от жары, но на низких скоростях они создают лишь легкий сквозняк, а на высоких — могут привести к перегреву салона и пассажиров, особенно если солнце светит непосредственно в лицо.

Кажется, что открытые окна помогают от жары, но на низких скоростях они создают лишь легкий сквозняк, а на высоких — могут привести к перегреву салона и пассажиров, особенно если солнце светит непосредственно в лицо. Болезни. Постоянный поток воздуха, особенно если он неравномерный, может вызвать сквозняки, что повышает риск простуд, воспаления мышц шеи или уха.

Иногда открыть окно, чтобы проветрить салон или почувствовать свежий ветер, может быть приятно, но для длительных поездок или движения на высокой скорости лучше использовать кондиционер.

Также читайте:

Как запустить кондиционер авто после длительного простоя



Как эффективнее пользоваться кондиционером в авто