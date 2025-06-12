Какие распространенные действия убивают кондиционер в авто — что нельзя делать

В машине работает кондиционер. Фото: shutterstock.com

Автомобильный кондиционер — незаменимый помощник в жару, но неправильное пользование им может привести к дорогостоящему ремонту. Многие водители даже не догадываются, что некоторые привычные действия сокращают срок службы климатической системы, провоцируют неприятный запах в салоне и создают угрозу для здоровья. Особенно опасна одна ошибка, которую допускает чуть ли не каждый второй водитель и это может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Что категорически нельзя делать с кондиционером в авто, чтобы избежать неприятностей, сохранить систему в исправном состоянии и обеспечить себе комфорт в любую жару, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Автогід".

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Одна из самых распространенных вредных привычек — выключение двигателя, когда кондиционер еще работает. Кажется, это мелочь, но на самом деле — критически важный момент.

Что происходит?

Во время работы кондиционера в воздуховодах и на испарителе образуется конденсат из-за разницы температур. Часть влаги выходит через дренаж, но остальное оседает в системе. Если выключить двигатель внезапно, не дав системе высохнуть, остаточная влага накапливается — а это идеальная среда для бактерий, плесени и грибка.

Какие последствия для водителя и пассажиров:

ухудшение качества воздуха в салоне;

стойкий неприятный запах в салоне;

аллергии и респираторные заболевания.

Риски для электроники авто

Влага может проникать в электронные компоненты кондиционера, вызывая:

окислению контактов;

сбоям в работе климат-контроля;

полной потере работоспособности системы.

Сколько стоит ремонт?

Ремонт таких повреждений — дорогое удовольствие. Диагностика и замена компонентов могут обойтись в десятки тысяч гривен, особенно в современных авто с разветвленной электроникой.

Водитель пользуется кондиционером в авто. Фото: shutterstock.com

Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы он служил дольше

Чтобы сохранить кондиционер в исправном состоянии и избежать дорогостоящих ремонтов:

Выключайте кондиционер за 2-3 минуты до остановки двигателя. Это позволяет системе "просохнуть" от конденсата. В конце поездки включите вентилятор на полную без кондиционера. Так вы еще эффективнее удалите остаточную влагу. Регулярно обслуживайте систему кондиционирования. Плановая диагностика, замена фильтров и очистка испарителя — залог долговечности.

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