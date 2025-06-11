Які поширені помилки роблять водії під час миття машини та як їх уникнути

Чоловік миє автомобіль мильним розчином. Фото: istockphoto.com

Миття автомобіля здається простою справою: взяв воду, шампунь і губку — і начебто чисто. Але неправильні дії можуть призвести до серйозних пошкоджень покриття: з'являються мікроподряпини, лак тьмяніє, а кузов втрачає блиск. І все це — через поширені помилки, яких припускаються навіть досвідчені водії. Якщо ви хочете зберегти вигляд авто — слід знати, яких типових помилок уникати.

Що категорично не можна робити під час миття машини, і як правильно доглядати за лакофарбовим покриттям, аби воно служило довго, пише "Автогід".

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Які поширені помилки роблять водії під час миття машини

1. Не використовуйте побутову хімію

Засоби для миття посуду, пральні порошки чи універсальні чистячі продукти містять агресивні луги та кислоти. Вони легко змивають не лише бруд, а й захисний шар, віск і навіть пошкоджують лак.

Як правильно:

Обирайте лише спеціалізовані автошампуні з нейтральним pH. Вони безпечні для фарби, не пересушують поверхню та не руйнують віск.

2. Не використовуйте жорсткі губки чи старі ганчірки

Господарські губки чи зношені ганчірки часто мають мікроабразиви. Вони залишають дрібні подряпини, через які лак швидко тьмяніє.

Як слід робити:

Використовуйте мікрофіброву рукавицю або м'які аплікатори. Завжди змивайте пісок і пил перед будь-яким тертям — інакше отримаєте ефект наждачного паперу.

Водій миє автомобіль. Фото: istockphoto.com

3. Не поліруйте брудне авто

Нанесення поліролю на пил і бруд — це як шліфування наждачкою. Частинки сміття під поліролем утворюють нові подряпини.

Як правильно:

Перед поліруванням обов'язково помийте, ополосніть і знежирте кузов. Тільки після цього наносіть поліроль.

4. Не усувайте глибокі подряпини самостійно

Пасти з маркетплейсів + відео з YouTube — не заміна професійному ремонту. Ви можете стерти лак до фарби або оголити метал.

Як варто робити:

Глибокі пошкодження краще показати майстру. Це в підсумку обійдеться дешевше, ніж перефарбування.

5. Не використовуйте агресивну хімію без потреби

Засоби для видалення смоли, бітуму чи іржі часто містять кислоту. Якщо тримати їх довше за норму — отримаєте плями, втрату глянцю та навіть корозію.

Як правильно:

Завжди обирайте засоби з маркуванням "Safe for paint" і чітко дотримуйтеся інструкцій по часу дії.

Чоловік миє свій автомобіль. Фото: google.com

6. Не наносіть захисні засоби на гарячий кузов

Поліролі та віск на розігрітій поверхні висихають надто швидко, залишають плями та можуть спричинити термічні пошкодження.

Як правильно:

Працюйте в тіні, рано вранці або ввечері. Ідеальні умови — прохолодна, не сонячна погода.

7. Не ігноруйте метод двох відер

Окреме відро для шампуню і друге — для полоскання губки зменшують ризик повернення абразиву на кузов. Це допоможе уникнути подряпин.

Як слід робити:

Завжди мийте кузов і колеса окремими інструментами. Колеса — джерело найгрубішого бруду, який не повинен потрапити на лак.

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