Ці п'ять запахів в авто говорять про небезпеку — на що звертати увагу

Чоловік відчув жахливий запах в авто. Фото: shutterstock.com

Неприємні запахи в автомобілі — це не просто дискомфорт. Вони можуть бути першими тривожними дзвіночками серйозних несправностей, які згодом обернуться аварією або дорогим ремонтом. Деякі "аромати" в салоні машини напряму вказують на зношення гальм, проблеми з електрикою, витоки оливи чи навіть перегрів каталітичного нейтралізатора. Якщо вчасно зреагувати, можна уникнути критичних ситуацій на дорозі.

Які саме запахи повинні вас насторожити та що робити у кожному випадку, Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Автогід".

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П'ять запахів в авто, які вказують на проблему та небезпеку

1. Запах паленої гуми — сигнал проблем з гальмами

Якщо в салоні з'являється гіркуватий запах перегрітої гуми, особливо під час довготривалого чи інтенсивного гальмування (наприклад, на спуску), це може свідчити про зношені гальмівні колодки або перегрів гальмівної системи. Ігнорування такого сигналу призводить до пошкодження гальмівних дисків — дорогий ремонт гарантовано.

Що робити: не відкладайте візит на СТО для перевірки стану гальмівних колодок і системи в цілому.

2. Пахне паленим пластиком — перевірте електрику

Запах спаленого пластику або проводки — це не просто неприємно, це небезпечно. Йдеться про можливий перегрів електропроводки, коротке замикання чи оплавлення елементів електросистеми. Це вже загроза загоряння.

Що робити: одразу вимкніть усю електроніку, припаркуйте авто в безпечному місці та зверніться до автоелектрика.

Дівчина почула поганий запах в авто. Фото: istockphoto.com

3. Металевий запах — ознака критичного зносу

Неприємний металевий присмак у повітрі часто з'являється тоді, коли гальмівні колодки стерлися до металу й почали шкодити дискам. Також цей запах може бути наслідком низького рівня моторного масла — тоді двигун працює практично "всуху".

Що робити: терміново перевірте рівень масла та гальмівної рідини, і не зволікайте з поїздкою на СТО.

4. Запах тухлих яєць — знос каталізатора

Сірководневий сморід, схожий на запах тухлих яєць, майже завжди вказує на несправність каталітичного нейтралізатора. Його перегрів чи руйнування може виникати через надлишок невипаленого пального, що потрапляє до випускної системи.

Що робити: обов'язково зверніться до сервісу для діагностики вихлопної системи, аби уникнути дорогого ремонту.

5. Незрозумілий новий запах — не зволікайте з діагностикою

Інтуїтивне відчуття "чогось дивного" в салоні часто виявляється точним. Автомобільна система вентиляції швидко розносить аромати — і якщо запах незвичний, варто довіритись нюху. В більшості випадків це передвісник серйозних технічних проблем, які поки ще не видно на панелі приладів.

Порада для водіїв: не чекайте, поки проблема проявиться механічно. Звертайтесь на СТО одразу після появи підозрілого запаху.

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