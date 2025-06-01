Чому не варто зберігати запасний акумулятор для авто у багажнику

Акумуляторна батарея авто. Фото: freepik.com

Тримати запасний акумулятор для автомобіля у багажнику може здаватися гарною ідеєю з огляду на підготовку до раптових неприємностей на дорозі. Але перш ніж це зробити, варто подумати, як це рішення поєднується з довгостроковим доглядом за машиною, її безпекою та практичністю.

Про це написав Slash Gear.

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Проблема місця

Свинцево-кислотний акумулятор, навіть від відомого бренду, може розрядитися в багажнику, якщо потік повітря недостатній, й батарея занадто нагрівається або навпаки охолоджується. Коли це трапляється, сенс запасного акумулятора втрачається.

Недостатній потік повітря також означає відсутність захисту від водневих газів, які виділяє батарея — це створює небезпечне середовище. Як мінімум, ці гази можуть впливати на електроніку, розташовану в багажнику, що з часом коштуватиме водію незапланованих витрат.

Для спокою краще купити перевірений дешевий пусковий пристрій для акумулятора. У більшості випадків він допоможе швидко та без проблем запустити автомобіль.

Чи варто тримати запасний АКБ

Зберігати акумулятор потрібно у гаражі при температурі близько 10-15 °C. Місце має бути сухим з гарною вентиляцією. Якщо про вологу в приміщенні є хвилювання, краще додати вазелін на клеми, щоб запобігти корозії.

Слід розуміти, чим довше АКБ зберігається, тим частіше його потрібно перевіряти, щоб переконатися у його повній зарядці. Але він не збереже заряд надто довго. Власник обмежений приблизно роком зберігання, щоб забезпечити ефективну роботу батареї, коли це стане потрібно.

Раніше ми писали, наскільки вигідно купляти вживаний акумулятор для авто. Також експерти пояснили, як відновити акумулятор за 30 гривень.