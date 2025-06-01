Почему не стоит хранить запасной аккумулятор для авто в багажнике

Аккумуляторная батарея авто. Фото: freepik.com

Держать запасной аккумулятор для автомобиля в багажнике может казаться хорошей идеей, учитывая подготовку к внезапным неприятностям на дороге. Но прежде чем это сделать, стоит подумать, как это решение сочетается с долгосрочным уходом за машиной, ее безопасностью и практичностью.

Об этом написал Slash Gear.

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Свинцово-кислотный аккумулятор, даже от известного бренда, может разрядиться в багажнике, если поток воздуха недостаточен, и батарея слишком нагревается или наоборот охлаждается. Когда это случается, смысл запасного аккумулятора теряется.

Недостаточный поток воздуха также означает отсутствие защиты от водородных газов, которые выделяет батарея — это создает опасную среду. Как минимум, эти газы могут воздействовать на электронику, расположенную в багажнике, что со временем будет стоить водителю незапланированных расходов.

Для спокойствия лучше купить проверенное дешевое пусковое устройство для аккумулятора. В большинстве случаев оно поможет быстро и без проблем запустить автомобиль.

Стоит ли держать запасной АКБ

Хранить аккумулятор нужно в гараже при температуре около 10-15 °C. Место должно быть сухим с хорошей вентиляцией. Если о влаге в помещении есть волнение, лучше добавить вазелин на клеммы, чтобы предотвратить коррозию.

Следует понимать, чем дольше АКБ хранится, тем чаще его нужно проверять, чтобы убедиться в его полной зарядке. Но он не сохранит заряд слишком долго. Владелец ограничен примерно годом хранения, чтобы обеспечить эффективную работу батареи, когда это станет нужно.

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