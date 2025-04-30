Почему срок службы заводских аккумуляторов для авто превышает магазинные

Аккумулятор. Фото: freepik.com

Водители часто жалуются, что новые аккумуляторы из автомагазинов, разряжаются ощутимо быстрее батарей, которые ранее были установлены на автозаводе во время сборки машины. Отмечается, что если первые свинцово-кислотные АКБ служат примерно четыре года, то вторые едва доживают до трех лет.

Об этом написал Dexpens.

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Производители транспортных средств и аккумуляторов связаны контрактными обязательствами. Завод не будет поставлять АКБ, качество которых его не устраивает.

Испытания батарей обязательно проводят инжиниринговые центры автомобильных корпораций. По их итогам автопроизводители составляют очень серьезный перечень условий соответствия каждой партии запчастей, поступающей на конвейер, в частности аккумуляторов.

Магазинный аккумулятор

В магазинных сетях система отбора поставщиков либо отсутствует, либо на удивление лояльна. Часто для продавца главным критерием является привлекательная закупочная цена. На качество товара также сильно влияют ненадлежащие условия транспортировки и хранения аккумуляторов.

Также в продаже попадаются очень легкие батареи, которые уступают по массе на несколько килограммов аккумуляторам того же размера со схожими показателями. Причина такой разницы одна — производитель сэкономил на свинце. Известно, чем больше суммарная площадь пластин, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, и выше будет запас ее энергии.

Ранее эксперты объяснили, насколько выгодно покупать подержанный аккумулятор для авто. Также мы писали, сколько надо проехать, чтобы зарядить аккумулятор.