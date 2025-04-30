Чому термін служби заводських акумуляторів для авто перевищує магазинні

Акумулятор. Фото: freepik.com

Водії часто скаржаться, що нові акумулятори з автомагазинах, розряджаються відчутно швидше за батареї, які раніше були встановлені на автозаводі під час збірки машини. Відмічається, якщо перші свинцево-кислотні АКБ служать приблизно чотири роки, то другі ледь доживають до трьох років.

Про це написав Dexpens.

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Виробники транспортних засобів та акумуляторів пов'язані контрактними зобов'язаннями. Завод не буде постачати АКБ, якість яких його не влаштовує.

Випробування батарей обов’язково проводять інжинірингові центри автомобільних корпорацій. За їхніми підсумками автовиробники складають дуже серйозний перелік умов відповідності кожної партії запчастин, що надходить на конвеєр, зокрема акумуляторів.

Магазинний акумулятор

В магазинних мережах система відбору постачальників або відсутня, або напрочуд лояльна. Часто для продавця головним критерієм є приваблива закупівельна ціна. На якість товару також сильно впливають неналежні умови транспортування та зберігання акумуляторів.

Також у продажу трапляються дуже легкі батареї, які поступаються за масою на кілька кілограмів акумуляторам того ж розміру зі схожими показниками. Причина такої різниці одна — виробник заощадив на свинці. Відомо, чим більша сумарна площа пластин, то значнішим є струм, який може видати батарея в стартерному режимі розряду, й вищим буде запас її енергії.

Раніше експерти пояснили, наскільки вигідно купляти вживаний акумулятор для авто. Також ми писали, скільки треба проїхати, щоб зарядити акумулятор.