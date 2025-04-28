На якій швидкості можна зарядити автомобільний акумулятор під час поїздки

Авто на магістралі. Фото: pexels.com

Простий холостий хід не допоможе підзарядити АКБ у жодному разі. Для того, щоб акумулятор отримав енергію, якої вистачить для запуску авто на наступний день, потрібно виконати кілька важливих умов.

Про це написав Dexpens.

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Відстань та крутний момент

Під час зарядки генератор отримує більше енергії, ніж за холостого ходу. Тому для завершення зарядки акумулятора доведеться здійснити подорож. Влітку достатньо 40-45 хвилин на швидкості 100 км/год, а взимку — близько 1,5-2 години.

Енергія для зарядки накопичується тільки за умови, коли двигун має достатній крутний момент. Коли акумулятор досягає повної місткості, регулятор автоматично зупиняє процес заряджання.

Що впливає на заряджання

Стан акумулятора;

навантаження генератора від інших пристроїв;

стан проводки;

система клімат-контролю, яка споживає багато енергії.

При купівлі нового акумулятора для автомобіля не варто заощаджувати та обирати продукцію невідомих виробників. Такі батареї зазвичай працюють гірше через намагання компаній скоротити витрати при виробництві, що впливає на довговічність та надійність АКБ.

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