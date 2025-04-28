На какой скорости можно зарядить автомобильный аккумулятор во время поездки

Сколько надо проехать, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор
Простой холостой ход ни в коем случае не поможет подзарядить АКБ. Для того чтобы аккумулятор получил энергию, которой хватит для запуска авто на следующий день, нужно выполнить несколько важных условий.
Об этом написал Dexpens.
Расстояние и крутящий момент
Во время зарядки генератор получает больше энергии, чем при холостом ходу. Поэтому для завершения зарядки аккумулятора придется совершить путешествие. Летом достаточно 40-45 минут на скорости 100 км/ч, а зимой — около 1,5-2 часов.
Энергия для зарядки накапливается только при условии, когда двигатель имеет достаточный крутящий момент. Когда аккумулятор достигает полной емкости, регулятор автоматически останавливает процесс зарядки.
Что влияет на зарядку
- Состояние аккумулятора;
- нагрузка генератора от других устройств;
- состояние проводки;
- система климат-контроля, которая потребляет много энергии.
При покупке нового аккумулятора для автомобиля не стоит экономить и выбирать продукцию неизвестных производителей. Такие батареи обычно работают хуже из-за попыток компаний сократить расходы при производстве, что влияет на долговечность и надежность АКБ.
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