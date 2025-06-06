Авто довго стоїть під сонцем — що може зіпсуватись та які головні небезпеки

Салон автомобіля під палючим сонцем. Фото: istockphoto.com

У спекотні літні дні, які вже витісняють весняну прохолоду, автомобіль, залишений під сонцем, перетворюється на справжню розпечену піч — температура в салоні може перевищувати +60°C. Звичайно, такий перегрів не проходить для транспортного засобу безслідно.

Що трапиться з вашим автомобілем, якщо регулярно залишати його під розпеченим літнім сонцем, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Автогід".

Реклама

Читайте також:

Що може зіпсуватись, якщо машина довго стоїть на сонці

Найсерйозніші наслідки, що чекають на кожного водія, який залишив своє авто під сонцем:

1. Пластик, еко-шкіра та оздоблення — перші жертви сонячного перегріву

Перш за все, водії можуть стикнутися з пересиханням:

панелі приладів;

керма;

сидіння з еко-шкіри;

бюджетного пластику.

Надвисока температура у салоні призводить до появи мікротріщин, вигорання кольору й відшаровування покриття.

Як зберегти внутрішнє оздоблення:

Використовуйте сонцезахисні шторки та екрани на лобове скло. Регулярно обробляйте пластик і шкіру засобами з UV-фільтром. Використовуйте захисні покриття (спреї, креми) для еко-шкіри.

Автомобілі стоять на сонці. Фото: shutterstock.com

2. Спека швидко вбиває акумулятор

У спеку електроліт у старих акумуляторах швидко випаровується, що призводить до зниження ємності. Перегрів призводить до скорочення ресурсу батареї, збільшення ризику розрядження або виходу з ладу без попередження.

Поради для збереження АКБ:

Перевіряйте рівень електроліту у обслуговуваних акумуляторах. Паркуйте авто в тіні — хоча б моторний відсік залишайте під навісом. У спекотних регіонах використовуйте тепловий щит або спеціальну ізоляцію для АКБ.

3. Електроніка виходить з ладу від перегріву

Системи мультимедіа, камери, парктроніки та блоки керування при +60°C починають працювати з перебоями або взагалі відмовляють. Перегрів руйнує пайку, пластик розсихається й ламається, погіршується контакт.

Рекомендації для захисту:

Залишайте авто в тіні або під навісом. Не залишайте в салоні планшети, навігатори чи зарядки, що додають додаткове джерело тепла. Використовуйте волого-термостійкі накладки для приладів у зоні приладової панелі.

4. Бензин випаровується та втрачає властивості

Якщо температура повітря підіймається вище +35°C легкі фракції бензину інтенсивно випаровуються, особливо якщо паливна система "продувається".

Як мінімізувати втрати:

Не заправляйте бак "під зав'язку" — залишайте невеликий простір, щоб бензин не виштовхував пари через клапан. Знімайте ковпачок паливного бака за потреби, щоб провітрити систему після тривалої стоянки. Періодично застосовуйте стабілізатори пального для збереження властивостей бензину.

Автомобілі стоять на сонці. Фото: shutterstock.com

5. Салон може стати смертельно небезпечним для людей і тварин

При +35°C зовнішньої спеки вже через 15 хвилин в зачиненому авто буде понад +50°C. За пів години температура перевищить +60°C. Навіть коротка поїздка без провітрювання може призвести до теплового удару, втрати свідомості, зневоднення й навіть летальних випадків.

Правила безпеки:

Не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі — навіть на 5 хвилин. Перед поїздкою провітріть салон — відкрийте двері і вікна, запустіть кондиціонер на максимум. Якщо сідаєте в авто, що стоїть на сонці, відкрийте всі дверцята на кілька хвилин перед стартом.

Раніше ми писали, чому мити підкапотний простір автомобіля обов'язково та як правильно це робити без ризиків.

Також ми розповідали, чому не варто зберігати запасний акумулятор у багажнику.