Авто долго стоит под солнцем — что может испортиться и какие главные опасности

Салон автомобиля под палящим солнцем. Фото: istockphoto.com

В жаркие летние дни, которые уже вытесняют весеннюю прохладу, автомобиль, оставленный под солнцем, превращается в настоящую раскаленную печь — температура в салоне может превышать +60°C. Конечно, такой перегрев не проходит для транспортного средства бесследно.

Что случится с вашим автомобилем, если регулярно оставлять его под раскаленным летним солнцем, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Автогід".

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Самые серьезные последствия, которые ждут каждого водителя, оставившего свое авто под солнцем:

1. Пластик, эко-кожа и отделка — первые жертвы солнечного перегрева

Прежде всего, водители могут столкнуться с пересыханием:

приборной панели;

руля;

сиденья из эко-кожи;

бюджетного пластика.

Сверхвысокая температура в салоне приводит к появлению микротрещин, выгоранию цвета и отслаиванию покрытия.

Как сохранить внутреннюю отделку:

Используйте солнцезащитные шторки и экраны на лобовое стекло. Регулярно обрабатывайте пластик и кожу средствами с UV-фильтром. Используйте защитные покрытия (спреи, кремы) для эко-кожи.

Автомобили стоят на солнце. Фото: shutterstock.com

2. Жара быстро убивает аккумулятор

В жару электролит в старых аккумуляторах быстро испаряется, что приводит к снижению емкости. Перегрев приводит к сокращению ресурса батареи, увеличению риска разрядки или выхода из строя без предупреждения.

Советы для сохранения АКБ:

Проверяйте уровень электролита в обслуживаемых аккумуляторах. Паркуйте авто в тени — хотя бы моторный отсек оставляйте под навесом. В жарких регионах используйте тепловой щит или специальную изоляцию для АКБ.

3. Электроника выходит из строя от перегрева

Системы мультимедиа, камеры, парктроники и блоки управления при +60°C начинают работать с перебоями или вообще отказывают. Перегрев разрушает пайку, пластик рассыхается и ломается, ухудшается контакт.

Рекомендации для защиты:

Оставляйте авто в тени или под навесом. Не оставляйте в салоне планшеты, навигаторы или зарядки, которые добавляют дополнительный источник тепла. Используйте влаго-термостойкие накладки для приборов в зоне приборной панели.

4. Бензин испаряется и теряет свойства

Если температура воздуха поднимается выше +35°C легкие фракции бензина интенсивно испаряются, особенно если топливная система "продувается".

Как минимизировать потери:

Не заправляйте бак "под завязку" — оставляйте небольшое пространство, чтобы бензин не выталкивал пары через клапан. Снимайте колпачок топливного бака при необходимости, чтобы проветрить систему после длительной стоянки. Периодически применяйте стабилизаторы топлива для сохранения свойств бензина.

Автомобили стоят на солнце. Фото: shutterstock.com

5. Салон может стать смертельно опасным для людей и животных

При +35°C внешней жары уже через 15 минут в закрытом авто будет более +50°C. Через полчаса температура превысит +60°C. Даже короткая поездка без проветривания может привести к тепловому удару, потере сознания, обезвоживанию и даже летальному исходу.

Правила безопасности:

Не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле — даже на 5 минут. Перед поездкой проветрите салон — откройте двери и окна, запустите кондиционер на максимум. Если садитесь в авто, стоящее на солнце, откройте все двери на несколько минут перед стартом.

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