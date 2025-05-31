Які наслідки перегріву трансмісії та як зберегти авто в безпеці

Автоматична коробка передач. Фото: freepik.com

Рідина автоматичної коробки передач (ATF) схильна до перегріву, адже може досягати температури від 78 °C до 100 °C під час щоденної їзди. А коли вона збільшується до 120 °C, внутрішні пошкодження неминучі.

Як цьому запобігти, написав Slash Gear.

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Наслідки перегріву

За високих температур ущільнення в коробці починають тверднути, а пластини прослизати, що призводить до перегорання зчеплення та незворотних пошкоджень.

У поєднанні з поганим технічним обслуговуванням або наполегливою відмовою перевіряти та замінювати трансмісійну рідину кожні 96 000–160 000 км, коробка має мало шансів пережити надлишкове нагрівання, спричинене важкою роботою, перевезеннями на далекі відстані або високопродуктивним водінням.

Технічне обслуговування рідини ATF є критичним фактором для запобігання перегріву автоматичної коробки передач. Свіжа рідина для автоматичних трансмісій краще очищає, змащує та охолоджує внутрішні компоненти, особливо на високих швидкостях або під час буксирування вантажів.

Тому потрібно перевіряти стан та рівень рідини. Якщо помітили чорну або темно-коричневу рідину з водянистою консистенцією або з запахом горілого, час подумати про заміну. Для автомобілів без щупів ATF, треба відвідувати СТО, якщо одометр показує пробіг 100 000 км або більше.

Додатковий охолоджувач

Для пікапа з двигуном V8 або дизельним мотором, встановлення додаткового охолоджувача ATF забезпечить автомобіль з важкими умовами буксирування або перевезення.

Охолоджувач можна уявити як окремий радіатор, повністю призначений для коробки передач, що забезпечує більшу площу поверхні для рідини перед повторним потраплянням у трансмісію.

Охолоджувачі трансмісії є відносно доступні та прості в установці. Дорожчі варіанти, такі як Mishimoto ATF, пропонують чудову якість збірки, конструкцію з багатошаровими пластинами, повністю обслуговуваний термостат та довічну гарантію.

Водночас універсальний алюмінієвий охолоджувач трансмісійної оливи G-Plus має 7-дюймовий вентилятор охолодження, що забезпечує чудову продуктивність в найскладніших умовах.

Раніше ми писали, коли механічна коробка передач авто краща за автоматичну. Також експерти пояснили, навіщо загадковий режим "B" в коробці передач авто.