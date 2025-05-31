Какие последствия перегрева трансмиссии и как сохранить авто в безопасности

Автоматическая коробка передач. Фото: freepik.com

Жидкость автоматической коробки передач (ATF) подвержена перегреву, ведь может достигать температуры от 78 °C до 100 °C во время ежедневной езды. А когда она увеличивается до 120 °C, внутренние повреждения неизбежны.

Как это предотвратить, написал Slash Gear.

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Последствия перегрева

При высоких температурах уплотнения в коробке начинают затвердевать, а пластины проскальзывать, что приводит к перегоранию сцепления и необратимым повреждениям.

В сочетании с плохим техническим обслуживанием или упорным отказом проверять и заменять трансмиссионную жидкость каждые 96 000-160 000 км, коробка имеет мало шансов пережить избыточный нагрев, вызванный тяжелой работой, перевозками на дальние расстояния или высокопроизводительным вождением.

Техническое обслуживание жидкости ATF является критическим фактором для предотвращения перегрева автоматической коробки передач. Свежая жидкость для автоматических трансмиссий лучше очищает, смазывает и охлаждает внутренние компоненты, особенно на высоких скоростях или во время буксировки грузов.

Поэтому нужно проверять состояние и уровень жидкости. Если заметили черную или темно-коричневую жидкость с водянистой консистенцией или с запахом горелого, пора подумать о замене. Для автомобилей без щупов ATF, надо посещать СТО, если одометр показывает пробег 100 000 км или более.

Дополнительный охладитель

Для пикапа с двигателем V8 или дизельным мотором, установка дополнительного охладителя ATF обеспечит автомобиль с тяжелыми условиями буксировки или перевозки.

Охладитель можно представить как отдельный радиатор, полностью предназначенный для коробки передач, что обеспечивает большую площадь поверхности для жидкости перед повторным попаданием в трансмиссию.

Охладители трансмиссии относительно доступны и просты в установке. Более дорогие варианты, такие как Mishimoto ATF, предлагают превосходное качество сборки, конструкцию с многослойными пластинами, полностью обслуживаемый термостат и пожизненную гарантию.

В то же время универсальный алюминиевый охладитель трансмиссионного масла G-Plus имеет 7-дюймовый вентилятор охлаждения, обеспечивающий превосходную производительность в самых сложных условиях.

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