Чому потрібно чистити підкапотний простір обов'язково — причини та поради

Дівчина чистить підкапотний простір. Фото: istockphoto.com

Більшість водіїв не поспішають заглядати під капот, не кажучи вже про чистку моторного відсіку. Найчастіше цього уникають, вважаючи зайвим. Але насправді це важливий елемент технічного догляду за автомобілем, який має ряд переваг та безпосередньо впливає на надійність і довговічність авто.

Чому варто мити підкапотний простір та як правильно це робити без ризиків, розповіли фахівці SlashGear.

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Що таке моторний відсік

Моторний відсік — це простір під капотом автомобіля, де розташований двигун разом з іншими важливими вузлами та системами, такими як:

акумулятор;

радіатор;

система охолодження;

гальмівна система;

бачки з технічними рідинами;

електроніка, дроти, запобіжники тощо.

Тобто, це не сам двигун, а вся зона навколо нього. Саме цю зону й рекомендується періодично очищати від пилу, бруду, жиру та слідів технічних рідин.

Дівчина чистить підкапотний простір. Фото: istockphoto.com

Навіщо взагалі чистити моторний відсік

Звичайно, пил, жир і бруд під капотом не призводять до миттєвих поломок, але їх регулярне накопичення може завдати шкоди в довгостроковій перспективі.

Експерти називають п'ять причин, чому моторний відсік слід очищати регулярно:

1. Раннє виявлення несправностей

Якщо ви виконуєте базове обслуговування авто самостійно, чистий моторний відсік дає змогу легко помітити:

підтікання рідин;

тріщини або розриви патрубків;

зношені прокладки.

Ці дрібні на перший погляд проблеми можуть призвести до серйозних і дорогих ремонтів, якщо їх вчасно не виявити.

2. Зменшення зносу двигуна

Масло, бруд і жир, що накопичуються в моторному відсіку, сприяють передчасному зносу рухомих частин двигуна.

3. Комфорт під час обслуговування

Чистий двигун — це ще й зручність під час перевірки рівня масла, доливання рідин чи заміни фільтрів. Ви не забрудните руки, одяг і інструменти.

4. Підвищення вартості при продажу

Очищений моторний відсік свідчить про дбайливе ставлення власника до автомобіля. Це позитивно впливає на:

перше враження покупця;

довіру до технічного стану авто;

кінцеву ціну під час продажу.

5. Пожежна безпека

Накопичення мастила, пилу та листя у моторному відсіку створює потенційну пожежну небезпеку. Іскра, перегрів або коротке замикання можуть спричинити займання бруду або залишків горючих рідин. Регулярна чистка допомагає уникнути подібних ризиків і підвищує загальну безпеку експлуатації авто.

Коли варто мити моторний відсік

Регулярне чищення не тільки подовжує життя авто, а й економить ваші кошти на сервісному обслуговуванні. Це варто робити:

після поїздок по бездоріжжю;

після зими (для видалення солі та реагентів);

кожні 3-6 місяців — для профілактики.

Очищення простору під капотом. Фото: depositphotos.com

Як правильно чистити моторний відсік, не пошкодивши електроніку

Чистка моторного відсіку — це не складно, якщо дотримуватись певного алгоритму.

Спочатку підготуйте свій автомобіль:

припаркуйте на рівній поверхні;

дайте двигуну охолонути;

зніміть клеми з акумулятора (а краще повністю його вийміть);

візьміть: м'який миючий засіб, мікрофібру, щітки, пилосос, гумові рукавички, захисні окуляри.

Покрокова інструкція очищення моторного відсіку:

Сухе очищення: за допомогою пилососа та щітки приберіть пил і великі забруднення. Захистіть чутливі елементи: накрийте двигун та електрику великим поліетиленовим пакетом. Миття: обережно мийте поверхні мильною водою, уникаючи сильного напору. Ополіскування: використовуйте слабкий тиск води, щоби не пошкодити деталі. Сушіння: витріть мікрофіброю та залиште капот відкритим до повного висихання.

Для кращого результату обробіть важкодоступні ділянки (наприклад, кріплення радіатора чи подушки двигуна) спеціальними щітками.

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