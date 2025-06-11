Эти пять запахов в авто говорят об опасности — на что обращать внимание

Мужчина почувствовал ужасный запах в авто. Фото: shutterstock.com

Неприятные запахи в автомобиле — это не просто дискомфорт. Они могут быть первыми тревожными звоночками серьезных неисправностей, которые впоследствии обернутся аварией или дорогостоящим ремонтом. Некоторые "ароматы" в салоне машины напрямую указывают на износ тормозов, проблемы с электрикой, утечки масла или даже перегрев каталитического нейтрализатора. Если вовремя среагировать, можно избежать критических ситуаций на дороге.

Какие именно запахи должны вас насторожить и что делать в каждом случае, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Автогід".

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Пять запахов в авто, которые указывают на проблему и опасность

1. Запах жженой резины — сигнал проблем с тормозами

Если в салоне появляется горьковатый запах перегретой резины, особенно во время длительного или интенсивного торможения (например, на спуске), это может свидетельствовать об изношенных тормозных колодках или перегреве тормозной системы. Игнорирование такого сигнала приводит к повреждению тормозных дисков — дорогостоящий ремонт гарантирован.

Что делать: не откладывайте визит на СТО для проверки состояния тормозных колодок и системы в целом.

2. Пахнет паленым пластиком — проверьте электрику

Запах сожженного пластика или проводки — это не просто неприятно, это опасно. Речь идет о возможном перегреве электропроводки, коротком замыкании или оплавлении элементов электросистемы. Это уже угроза возгорания.

Что делать: сразу выключите всю электронику, припаркуйте авто в безопасном месте и обратитесь к автоэлектрику.

Девушка услышала плохой запах в авто. Фото: istockphoto.com

3. Металлический запах — признак критического износа

Неприятный металлический привкус в воздухе часто появляется тогда, когда тормозные колодки стерлись до металла и начали вредить дискам. Также этот запах может быть следствием низкого уровня моторного масла — тогда двигатель работает практически "всухую".

Что делать: срочно проверьте уровень масла и тормозной жидкости, и не медлите с поездкой на СТО.

4. Запах тухлых яиц — износ катализатора

Сероводородная вонь, похожая на запах тухлых яиц, почти всегда указывает на неисправность каталитического нейтрализатора. Его перегрев или разрушение может возникать из-за избытка несгоревшего топлива, попадающего в выпускную систему.

Что делать: обязательно обратитесь в сервис для диагностики выхлопной системы, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

5. Непонятный новый запах — не медлите с диагностикой

Интуитивное ощущение "чего-то странного" в салоне часто оказывается точным. Автомобильная система вентиляции быстро разносит ароматы — и если запах необычный, стоит довериться обонянию. В большинстве случаев это предвестник серьезных технических проблем, которые пока еще не видны на панели приборов.

Совет для водителей: не ждите, пока проблема проявится механически. Обращайтесь на СТО сразу после появления подозрительного запаха.

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