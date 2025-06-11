Какие распространенные ошибки совершают водители во время мытья машины и как их избежать

Мужчина моет автомобиль мыльным раствором. Фото: istockphoto.com

Мытье автомобиля кажется простым делом: взял воду, шампунь и губку — и вроде бы чисто. Но неправильные действия могут привести к серьезным повреждениям покрытия: появляются микроцарапины, лак тускнеет, а кузов теряет блеск. И все это — из-за распространенных ошибок, которые допускают даже опытные водители. Если вы хотите сохранить вид авто — следует знать, каких типичных ошибок избегать.

Что категорически нельзя делать во время мытья машины, и как правильно ухаживать за лакокрасочным покрытием, чтобы оно служило долго, пишет "Автогід".

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1. Не используйте бытовую химию

Средства для мытья посуды, стиральные порошки или универсальные чистящие продукты содержат агрессивные щелочи и кислоты. Они легко смывают не только грязь, но и защитный слой, воск и даже повреждают лак.

Как правильно:

Выбирайте только специализированные автошампуни с нейтральным pH. Они безопасны для краски, не пересушивают поверхность и не разрушают воск.

2. Не используйте жесткие губки или старые тряпки

Хозяйственные губки или изношенные тряпки часто имеют микроабразивы. Они оставляют мелкие царапины, из-за которых лак быстро тускнеет.

Как следует делать:

Используйте микрофибровую перчатку или мягкие аппликаторы. Всегда смывайте песок и пыль перед любым трением — иначе получите эффект наждачной бумаги.

Водитель моет автомобиль. Фото: istockphoto.com

3. Не полируйте грязное авто

Нанесение полироля на пыль и грязь — это как шлифовка наждачкой. Частицы мусора под полиролем образуют новые царапины.

Как правильно:

Перед полировкой обязательно помойте, ополосните и обезжирьте кузов. Только после этого наносите полироль.

4. Не устраняйте глубокие царапины самостоятельно

Пасты с маркетплейсов + видео с YouTube — не замена профессиональному ремонту. Вы можете стереть лак до краски или оголить металл.

Как стоит делать:

Глубокие повреждения лучше показать мастеру. Это в итоге обойдется дешевле, чем перекраска.

5. Не используйте агрессивную химию без надобности

Средства для удаления смолы, битума или ржавчины часто содержат кислоту. Если держать их дольше нормы — получите пятна, потерю глянца и даже коррозию.

Как правильно:

Всегда выбирайте средства с маркировкой "Safe for paint" и четко следуйте инструкциям по времени действия.

Мужчина моет свой автомобиль. Фото: google.com

6. Не наносите защитные средства на горячий кузов

Полироли и воск на разогретой поверхности высыхают слишком быстро, оставляют пятна и могут вызвать термические повреждения.

Как правильно:

Работайте в тени, рано утром или вечером. Идеальные условия — прохладная, не солнечная погода.

7. Не игнорируйте метод двух ведер

Отдельное ведро для шампуня и второе — для полоскания губки уменьшают риск возвращения абразива на кузов. Это поможет избежать царапин.

Как следует делать:

Всегда мойте кузов и колеса отдельными инструментами. Колеса — источник самой грубой грязи, которая не должна попасть на лак.

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