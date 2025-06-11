Какие распространенные ошибки совершают водители во время мытья машины и как их избежать

Что нельзя делать во время мойки авто — распространенные ошибки
Мытье автомобиля кажется простым делом: взял воду, шампунь и губку — и вроде бы чисто. Но неправильные действия могут привести к серьезным повреждениям покрытия: появляются микроцарапины, лак тускнеет, а кузов теряет блеск. И все это — из-за распространенных ошибок, которые допускают даже опытные водители. Если вы хотите сохранить вид авто — следует знать, каких типичных ошибок избегать.
Что категорически нельзя делать во время мытья машины, и как правильно ухаживать за лакокрасочным покрытием, чтобы оно служило долго, пишет "Автогід".
Какие распространенные ошибки совершают водители во время мытья машины
1. Не используйте бытовую химию
Средства для мытья посуды, стиральные порошки или универсальные чистящие продукты содержат агрессивные щелочи и кислоты. Они легко смывают не только грязь, но и защитный слой, воск и даже повреждают лак.
Как правильно:
Выбирайте только специализированные автошампуни с нейтральным pH. Они безопасны для краски, не пересушивают поверхность и не разрушают воск.
2. Не используйте жесткие губки или старые тряпки
Хозяйственные губки или изношенные тряпки часто имеют микроабразивы. Они оставляют мелкие царапины, из-за которых лак быстро тускнеет.
Как следует делать:
Используйте микрофибровую перчатку или мягкие аппликаторы. Всегда смывайте песок и пыль перед любым трением — иначе получите эффект наждачной бумаги.
3. Не полируйте грязное авто
Нанесение полироля на пыль и грязь — это как шлифовка наждачкой. Частицы мусора под полиролем образуют новые царапины.
Как правильно:
Перед полировкой обязательно помойте, ополосните и обезжирьте кузов. Только после этого наносите полироль.
4. Не устраняйте глубокие царапины самостоятельно
Пасты с маркетплейсов + видео с YouTube — не замена профессиональному ремонту. Вы можете стереть лак до краски или оголить металл.
Как стоит делать:
Глубокие повреждения лучше показать мастеру. Это в итоге обойдется дешевле, чем перекраска.
5. Не используйте агрессивную химию без надобности
Средства для удаления смолы, битума или ржавчины часто содержат кислоту. Если держать их дольше нормы — получите пятна, потерю глянца и даже коррозию.
Как правильно:
Всегда выбирайте средства с маркировкой "Safe for paint" и четко следуйте инструкциям по времени действия.
6. Не наносите защитные средства на горячий кузов
Полироли и воск на разогретой поверхности высыхают слишком быстро, оставляют пятна и могут вызвать термические повреждения.
Как правильно:
Работайте в тени, рано утром или вечером. Идеальные условия — прохладная, не солнечная погода.
7. Не игнорируйте метод двух ведер
Отдельное ведро для шампуня и второе — для полоскания губки уменьшают риск возвращения абразива на кузов. Это поможет избежать царапин.
Как следует делать:
Всегда мойте кузов и колеса отдельными инструментами. Колеса — источник самой грубой грязи, которая не должна попасть на лак.
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