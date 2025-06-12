Які поширені дії вбивають кондиціонер в авто — що не можна робити

У машині працює кондиціонер. Фото: shutterstock.com

Автомобільний кондиціонер — незамінний помічник у спеку, але неправильне користування ним може призвести до дорогого ремонту. Багато водіїв навіть не здогадуються, що деякі звичні дії скорочують строк служби кліматичної системи, провокують неприємний запах у салоні та створюють загрозу для здоров'я. Особливо небезпечною є одна помилка, якої припускається чи не кожен другий водій і це може обернутись серйозними фінансовими втратами.

Що категорично не можна робити з кондиціонером в авто, щоб уникнути неприємностей, зберегти систему у справному стані та забезпечити собі комфорт у будь-яку спеку, Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Автогід".

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Одна з найпоширеніших шкідливих звичок — вимикання двигуна, коли кондиціонер ще працює. Здається, це дрібниця, але насправді — критично важливий момент.

Що відбувається?

Під час роботи кондиціонера у повітропроводах і на випарнику утворюється конденсат через різницю температур. Частина вологи виходить через дренаж, але решта осідає в системі. Якщо вимкнути двигун раптово, не давши системі висохнути, залишкова волога накопичується — а це ідеальне середовище для бактерій, плісняви та грибка.

Які наслідки для водія та пасажирів:

погіршення якості повітря у салоні;

стійкий неприємний запах у салоні;

алергії та респіраторні захворювання.

Ризики для електроніки авто

Волога може проникати в електронні компоненти кондиціонера, спричиняючи:

окисленню контактів;

збоям в роботі клімат-контролю;

повній втраті працездатності системи.

Скільки коштує ремонт?

Ремонт таких пошкоджень — дороге задоволення. Діагностика та заміна компонентів можуть обійтись у десятки тисяч гривень, особливо в сучасних авто з розгалуженою електронікою.

Водійка користується кондиціонером в авто. Фото: shutterstock.com

Як правильно користуватись кондиціонером, щоб він служив довше

Щоб зберегти кондиціонер у справному стані та уникнути дорогих ремонтів:

Вимикайте кондиціонер за 2-3 хвилини до зупинки двигуна. Це дозволяє системі "просохнути" від конденсату. Наприкінці поїздки увімкніть вентилятор на повну без кондиціонера. Так ви ще ефективніше видалите залишкову вологу. Регулярно обслуговуйте систему кондиціонування. Планова діагностика, заміна фільтрів і очищення випарника — запорука довговічності.

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