Коли ремкомплект для шин автомобіля може бути небезпечним

Накачування шини. Фото: freepik.com

Перш ніж возити компресор та пляшечку герметика замість запасного колеса, подумайте двічі. Може статися так, що склеювання пробитої шини рідким латексом буде не лише неефективним, але й небезпечним.

Про це написав Auto Swiat.

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Водій вводить дозу герметика в пошкоджену шину, а потім накачує колеса до потрібного тиску. Герметик містить синтетичний латекс (різновид рідкої гуми), який допомагає закрити отвір у шині зсередини. Речовина під впливом тиску повітря починає виходити через дірку, одночасно герметизуючи її.

У певний момент на місці пошкодження накопичується клей, який зупиняє вихід повітря. Щобільше, запевняють, що деякі пошкодження шин остаточно герметизуються без необхідності подальшого ремонту. Але не все так просто.

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Неприємні сюрпризи

Герметик не відремонтує сильні пошкодження шини. Але найбільша проблема виникає, коли водій думає, що колесо загерметизоване, а насправді шина знаходиться в такому стані, що за жодних обставин не можна продовжувати рух.

Значна частина пошкоджень шин пов'язана з розривом або порізом боковини. Їх неможливо виправити навіть у майстерні — доведеться купувати нову шину. Саме тому краще мати хоча б тимчасову запасну шину (докатку), ніж ремкомплект. Принаймні вона завжди працюватиме однаково передбачувано. А найкраще, звичайно, возити з собою повноцінне запасне колесо.

Головні зауваження

Перш ніж використовувати ремкомплект, слід визначити місце пошкодженої шини; не варто додавати герметик, поки не зрозуміло, звідки виходить повітря.

Краще видалити з шини предмет, який спричинив прокол (щоб його не відкидало в випадковому напрямку на високій швидкості під час руху під впливом відцентрової сили).

В автомобілі за допомогою герметика можна відремонтувати лише проколи на передній частині протектора шини.

Ніколи, за жодних обставин, не варто ремонтувати прокол шини, який стався на краю протектора або на боковині шини; навіть якщо його загерметизовано, колесо, ймовірно, лопне під час руху, можливо, на повороті, що може призвести до аварії.

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