Найгірші автомобільні шини, від яких треба триматися якнайдалі

Пошкоджена шина. Фото: florinroebig.com

Автомобільні шини — одна з постійних недешевих витрат водія. Після перегляду різних форумів, відгуків та інших онлайн-досліджень журналісти зібрали 10 брендів шин, щодо яких варто подумати двічі перед купівлею.

Про це написав Finance Buzz.

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Westlake

Водії повідомляють про швидкий знос протектора, причому деякі шини служать менш як 48 000 км. Користувачі Reddit часто пишуть, що ці шини є "бомбою уповільненої дії".

Chaoyang

Ці китайські шини, як повідомляють водії, мають слабкі боковини та нерівномірний знос протектора. У численних оглядах згадується погана керованість та підвищений шум на дорозі. Також вони можуть лопнути від сильного нагрівання, шини занадто м’які та легко проколюються.

Triangle

Ці шини трохи кращі за деякі дешеві бренди, але вони шумні, не підходять для їзди на високій швидкості та створюють значні проблеми зі зчепленням та гальмуванням на вологих дорогах.

Goodride

Шини позиціонують себе як доступний варіант, але водії часто скаржаться на проколи та нерівномірний знос. Один з рецензентів сказав: "Найгірші шини, які я коли-небудь купував, машина ковзає по прямій навіть на низьких швидкостях".

Landsail

Шини відомі своєю жорсткістю та поганою продуктивністю на мокрій дорозі. Один з користувачів зазначив: "Обмежене зчеплення з мокрою дорогою, дуже довгий гальмівний шлях на мокрій та сухій поверхнях, погана керованість та низька стійкість до аквапланування".

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Accelera

Цей індонезійський бренд пропонує низькі ціни, але, як стверджується, має слабку конструкцію та швидку деградацію протектора. Деякі користувачі повідомляють про тріщини на боковинах вже після одного року використання.

Geostar

Бюджетний бренд з високим рівнем дефектів. Механіки часто стикаються з передчасним облисінням та проблемами відшаровування. Кажуть, що вони мають поганий малюнок протектора та втрачають зчеплення під час поворотів.

Milestar

Ці шини рекламуються як варіант для бездоріжжя, але вони мають репутацію слабкої стійкості до проколів та надмірного шуму від дороги.

Ohtsu

Доступний варіант, але цим шинам бракує контролю якості. Є повідомлення про відшарування протектора та погане гальмування на мокрій дорозі. Деякі водії кажуть, що вони добре справляються на асфальті, але погано тримаються на бетоні.

Sunny

Шини мають найгірші оцінки щодо довговічності, багато водіїв стикаються з їх проривами та швидким зносом. Це створює потенційний ризик аварії, якщо ця шина лопне на дорозі з інтенсивним рухом.

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