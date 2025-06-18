Худшие автомобильные шины, от которых надо держаться подальше

Поврежденная шина. Фото: florinroebig.com

Автомобильные шины — одна из постоянных недешевых трат водителя. После просмотра различных форумов, отзывов и других онлайн-исследований журналисты собрали 10 брендов шин, о которых стоит подумать дважды перед покупкой.

Об этом написал Finance Buzz.

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Westlake

Водители сообщают о быстром износе протектора, причем некоторые шины служат менее 48 000 км. Пользователи Reddit часто пишут, что эти шины являются "бомбой замедленного действия".

Chaoyang

Эти китайские шины, как сообщают водители, имеют слабые боковины и неравномерный износ протектора. В многочисленных обзорах упоминается плохая управляемость и повышенный шум на дороге. Также они могут лопнуть от сильного нагрева, шины слишком мягкие и легко прокалываются.

Triangle

Эти шины немного лучше некоторых дешевых брендов, но они шумные, не подходят для езды на высокой скорости и создают значительные проблемы со сцеплением и торможением на влажных дорогах.

Goodride

Шины позиционируют себя как доступный вариант, но водители часто жалуются на проколы и неравномерный износ. Один из рецензентов сказал: "Худшие шины, которые я когда-либо покупал, машина скользит по прямой даже на низких скоростях".

Landsail

Шины известны своей жесткостью и плохой производительностью на мокрой дороге. Один из пользователей отметил: "Ограниченное сцепление с мокрой дорогой, очень длинный тормозной путь на мокрой и сухой поверхностях, плохая управляемость и низкая устойчивость к аквапланированию".

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Accelera

Этот индонезийский бренд предлагает низкие цены, но, как утверждается, имеет слабую конструкцию и быструю деградацию протектора. Некоторые пользователи сообщают о трещинах на боковинах уже после одного года использования.

Geostar

Бюджетный бренд с высоким уровнем дефектов. Механики часто сталкиваются с преждевременным облысением и проблемами отслаивания. Говорят, что они имеют плохой рисунок протектора и теряют сцепление при поворотах.

Milestar

Эти шины рекламируются как вариант для бездорожья, но они имеют репутацию слабой устойчивости к проколам и чрезмерного шума от дороги.

Ohtsu

Доступный вариант, но этим шинам не хватает контроля качества. Есть сообщения об отслоении протектора и плохом торможении на мокрой дороге. Некоторые водители говорят, что они хорошо справляются на асфальте, но плохо держатся на бетоне.

Sunny

Шины имеют худшие оценки по долговечности, многие водители сталкиваются с их прорывами и быстрым износом. Это создает потенциальный риск аварии, если эта шина лопнет на дороге с интенсивным движением.

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