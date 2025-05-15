Производитель шин предупредил водителей об опасности: что произошло

Шины Goodyear. Фото: tirestickers.com

Известный производитель шин сообщил о выпуске на рынок партии дефектных шин. Эти популярные покрышки могут быть опасными — проверьте, не установлены ли они на вашем автомобиле.

Об этом написал Moto.

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Какие риски возникают

Система RAPEX, которая действует в Европе и собирает данные о непищевых товарах, представляющих риск для пользователей, обнародовала информацию об опасной партии шин. Речь идет о покрышках Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 размером 225/45R17 (94Y).

По словам производителя, риск использования связан с возможной деформацией протектора или отслаиванием резины на высоких скоростях. В худшем случае это может привести к потере контроля над транспортным средством.

Goodyear заявляет, что проблема касается небольшого количества единиц, и ни о каких авариях, вызванных этими шинами, пока не сообщалось.

Изъятие покрышек с рынка является превентивным. Пользуется ли кто-то этими шинами в Украине, информации нет, но стоит оставаться бдительными.

Чтобы определить дефектную покрышку, нужно проверить номер DOT на шине. Если указана комбинация 1DM7R JJTR 0125, надо немедленно обратиться к точке продажи или представителю бренда.

Качество шин Goodyear

Бренд Goodyear получил от популярного автомобильного журнала Auto Bild звание "Лучший производитель летних шин 2025 года". Награду присудили на основе результатов испытаний моделей Eagle F1 Asymmetric 6 и EfficientGrip 2 SUV. Эти покрышки получили наивысшие места и дополнительные награды в категориях "Эко-Мастер" и "Зеленые шины". Это уже третья награда бренда за четыре года.

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