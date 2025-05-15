Виробник шин попередив водіїв про небезпеку: що сталося

Шини Goodyear. Фото: tirestickers.com

Відомий виробник шин повідомив про випуск на ринок партії дефектних шин. Ці популярні покришки можуть бути небезпечними — перевірте, чи не встановлені вони на вашому автомобілі.

Про це написав Moto.

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Які ризики виникають

Система RAPEX, яка діє в Європі та збирає дані про нехарчові товари, що становлять ризик для користувачів, оприлюднила інформацію про небезпечну партію шин. Йдеться про покришки Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 розміром 225/45R17 (94Y).

За словами виробника, ризик використання пов'язаний з можливою деформацією протектора або відшаровування гуми на високих швидкостях. У гіршому випадку це може призвести до втрати контролю над транспортним засобом.

Goodyear заявляє, що проблема стосується невеликої кількості одиниць, й про жодні аварії, спричинені цими шинами, поки не повідомлялося.

Вилучення покришок з ринку є превентивним. Чи користується хтось цими шинами в Україні, інформації немає, але варто залишатися пильними.

Щоб визначити дефектну покришку, потрібно перевірити номер DOT на шині. Якщо вказана комбінація 1DM7R JJTR 0125, треба негайно зверніться до точки продажу або представника бренду.

Якість шин Goodyear

Бренд Goodyear отримав від популярного автомобільного журналу Auto Bild звання "Найкращий виробник літніх шин 2025 року". Нагороду присудили на основі результатів випробувань моделей Eagle F1 Asymmetric 6 та EfficientGrip 2 SUV. Ці покришки отримали найвищі місця та додаткові нагороди в категоріях "Еко-Майстер" та "Зелені шини". Це вже третя відзнака бренду за чотири роки.

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