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Як водії самі вбивають дорогі шини для авто

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Дата публікації: 15 травня 2025 06:00
Як зіпсувати навіть найдорожчі шини для авто
Шини Bugatti Chiron. Фото: motor1.com

Ніщо не врятує від трагічних пошкоджень навіть найдорожчі автомобільні шини при водінні у стилі шибайголови. Експерти розповіли про поширену поведінку водіїв, яка призводить до передчасного псування покришок.

Про це написав Avtopilot.

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Паркування впритул до бордюру

Чимало водіїв стикалося з бічним порізом шини. У більшості випадків це є прямим наслідком контакту бічної стінки покришки з гострою крайкою бордюру під час паркування.

Також бічні пошкодження шин трапляються під час різких поворотів на високій швидкості. Часто такі порізи виправити неможливо.

Ями та купини

Наїзд на них, особливо на високій швидкості, може призвести не лише до пошкодження самої шини, але й до деформації дисків та проблем з підвіскою автомобіля. Тому водіям слід бути особливо уважними на дорогах з поганим покриттям.

Агресивний стиль

Різкі старти та гальмування, дрифтування швидко псують шини. Любителі швидкої їзди з пробуксовуванням коліс та екстремальних маневрів повинні бути готові до того, що покришки зношуватимуться набагато швидше.

Під час різкого гальмування або прискорення відбувається інтенсивне тертя гуми об дорожнє покриття, що призводить до швидкого стирання протектора. А дрифтування створює сильне навантаження на шини, яке призводить до їхнього практично миттєвого зношення.

Раніше ми писали, чому дешеві шини є марною тратою грошей. Також експерти пояснили, на якій швидкості автомобільні шини зношуються вдвічі менше.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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