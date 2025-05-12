Десять причин триматися від дешевих шин якнайдалі

Заміна колеса. Фото: wrench.com

Купівля дешевих шин для авто може здаватися розумним фінансовим кроком, але насправді це коштуватиме набагато більше у довгостроковій перспективі. Наприклад, за даними NHTSA, в США щороку трапляється майже 11 000 аварій, пов’язаних з розривами покришок, їхнім поганим зчепленням з дорогою або передчасним зносом.

Експерти Finance Buzz назвали десять причин, чому не варто заощаджувати на шинах.

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Термін служби

Дешеві шини — продукт з гірших матеріалів, який швидше зношуватиметься. Будь-яка економія буде зведена нанівець необхідністю купувати їх частіше.

Витрати на паливо

Низькоякісні шини знизять економію палива автомобіля. Найкращий спосіб оптимізувати витрати на пальне — придбати гарний комплект шин для відповідного типу автомобіля.

Ризики безпеки

З менш чутливими шинами та низькими показниками безпеки існує високий ризик втратити контроль над автомобілем або не уникнути аварії, яка може статися попереду на дорозі.

Погана продуктивність

Дешеві шини означають, що автомобіль матиме гірше зчеплення з дорогою. Такою машиною важко керувати, що призведе до менш ефективного водіння.

Витрати на техобслуговування

Низькоякісні шини зношуються нерівномірно. Це порушує розвал-сходження авто, прискорює знос компонентів рульового керування та підвіски, гальмівних колодок та дисків.

Нижча вартість при перепродажі

Поганий стан автомобіля враховується при перепродажі. Потенційний покупець огляне кожен сантиметр транспортного засобу, зокрема шини.

Обмежена гарантія

На більшість дешевих шин або коротка гарантія на знос протектора, або вона взагалі відсутня. Якщо покришки передчасно зношуються або на них з'являються дефекти, водій несе повну відповідальність за їхню заміну, навіть якщо це станеться лише через кілька тисяч кілометрів пробігу.

Погане зчеплення зі слизькою дорогою

Дешеві шини не мають такого ж рівня зчеплення, як брендові моделі, та не можуть працювати так само ефективно в несприятливих умовах. Це може призвести до аварії та дорогого ремонту.

Вищий ризик розриву

Вибух шини під час руху — це найгірший сценарій. Чим дешевша покришка, тим більша ймовірність того, що водій матиме проблеми, усунення яких коштуватиме чимало грошей.

Проблеми ремонту та ротації

Дешеві шини часто мають погану конструкцію, їх нелегко обслуговувати, латати або переставляти. Це обмежує можливість продовжити термін служби покришок за допомогою регулярного технічного обслуговування.

Раніше ми писали, навіщо водії копають ногою колеса своїх автомобілів. Також експерти пояснили, як зменшити шум від шин машини під час руху.