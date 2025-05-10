Чому водії стукають ногою по колесах своїх автомобілів

Водій перевіряє шину ногою. Фото: noen.at

Водії з часом схильні набувати дивних звичок, наприклад, при виході з машини стукати ногою по шині автомобіля. Чи є в цьому щось більше, ніж просто емоційний жест?

Про це написав Slash Gear.

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Таємниця звички

Копнути ногою шину автомобіля — це найпростіший та найшвидший спосіб перевірити тиск у покришках. Хоча насправді варто використовувати манометр.

Невідомо, коли та як почалася ця практика, але вона передавалася через покоління водіїв. Навіть точаться дебати щодо того, чи може це допомогти діагностувати проблеми з шинами.

Деякі водії стверджують, що так треба перевіряти знос покришок під час купівлі вживаних автомобілів. Інші наполягають, що це безглуздо, позаяк боковини сучасних шин, зазвичай, дуже товсті.

Хай там як, але певний сенс у цьому ритуалі є, адже недостатньо накачана шина відчуватися м’якшою, якщо її вдарити.

Ризики не накачаних шин

Керування автомобілем з недостатньо накачаними шинами може призвести до пошкоджень покришок, втрати керування та аварій. Окрім проблем безпеки, це також впливає на збільшення споживання палива.

Згідно з даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, правильне накачування не лише робить шини міцними та стійкими до пошкоджень, але й подовжує їхній термін служби приблизно на 7500 км.

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