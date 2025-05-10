Почему водители стучат ногой по колесам своих автомобилей

Водитель проверяет шину ногой. Фото: noen.at

Водители со временем склонны приобретать странные привычки, например, при выходе из машины стучать ногой по шине автомобиля. Есть ли в этом нечто большее, чем просто эмоциональный жест?

Об этом написал Slash Gear.

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Тайна привычки

Пнуть ногой шину автомобиля — это самый простой и быстрый способ проверить давление в покрышках. Хотя на самом деле стоит использовать манометр.

Неизвестно, когда и как началась эта практика, но она передавалась через поколения водителей. Даже ведутся дебаты относительно того, может ли это помочь диагностировать проблемы с шинами.

Некоторые водители утверждают, что так надо проверять износ покрышек при покупке подержанных автомобилей. Другие настаивают, что это бессмысленно, так как боковины современных шин, как правило, очень толстые.

Как бы там ни было, но определенный смысл в этом ритуале есть, ведь недостаточно накачанная шина ощущаться мягче, если ее ударить.

Риски не накачанных шин

Управление автомобилем с недостаточно накачанными шинами может привести к повреждениям покрышек, потере управления и авариям. Кроме проблем безопасности, это также влияет на увеличение потребления топлива.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, правильная накачка не только делает шины крепкими и устойчивыми к повреждениям, но и продлевает их срок службы приблизительно на 7500 км.

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