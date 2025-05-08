Почему облазит лакокрасочное покрытие автомобиля: как этого избежать

Авто с облезлым кузовом. Фото: carpaintchiprepair.com

Лакокрасочное покрытие автомобиля защищает металлический кузов от коррозии. В большинстве случаев разрушение ЛКП вызвано неосторожным обращением владельца авто и его пренебрежением элементарными правилами безопасности.

Об этом написал Avtopilot.

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Пренебрежение защитой

Особенно опасными для ЛКП являются зимние реагенты на дорогах. Стоит чаще мыть машину и использовать защитные средства, в противном случае — неизбежно разрушение лака под действием химии.

Перепады температур

Мытье автомобиля горячей водой на холоде или холодной водой на разогретый кузов вызывает температурное напряжение в покрытии. Это провоцирует микротрещины, что приводит к постепенному отслоению лака. Мыть следует в теплом боксе или водой без резких температурных контрастов.

Сушка после мойки

Нельзя для протирания кузова после мойки использовать жесткие, старые или грязные тряпки. Ведь они оставляют на поверхности лака мелкие царапины, с которых начинается разрушение защитного слоя. Для сушки стоит использовать чистые, мягкие и качественные материалы. Например, микрофибру.

Агрессивная химия

Сильные или неправильно разведенные моющие средства, абразивные пасты или неподходящая автохимия могут повредить лак. Важно выбирать средства, предназначенные для ухода именно за ЛКП покрытием, и придерживаться инструкции по их применению.

Качество ремонта

Если автомобиль проходил кузовной ремонт или локальную покраску с использованием дешевых материалов или с нарушением технологии нанесения и сушки слоев, новый лак будет держаться плохо и начнет быстро отслаиваться.

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