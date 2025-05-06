Как автовладельцы допускают ржавчину на машине: типичные ошибки

Ржавый автомобиль. Фото: endurancewarranty.com

Ржавчина наносит значительный вред кузову и другим деталям автомобиля. Причем появление коррозии зависит не только от производителя машины, но и во многом — от самого владельца транспортного средства.

Об этом написал Bigs Mobile.

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Чистота и сухость

Грязь и жир на авто задерживают влагу, что приводит к быстрому образованию и распространению ржавчины. После мытья автомобиля обязательна его тщательная сушка, чтобы влага не задерживалась в уголках и щелях кузова. Можно использовать для этого полотенце из микрофибры.

Регулярный воск

Нанесение воска на автомобиль каждые три-четыре месяца значительно уменьшит вероятность образования ржавчины. Перед процедурой нанесения следует тщательно вымыть и высушить авто.

Чехол

Если нет гаража, стоит купить чехол для авто. Важно: слишком свободный чехол может пропускать влагу, а слишком плотный — повредит кузов.

Царапины и вмятины

Царапины и вмятины на кузове автомобиля являются благоприятной средой для образования ржавчины. Поэтому их нужно немедленно удалять.

Чистота ходовой части

Ходовая часть одно из самых уязвимых мест для образования ржавчины. Можно очистить ее мойкой под давлением или на специализированной автомойке.

Осмотр автомобиля

Поможет выявить любые признаки ржавчины на ранних стадиях, прежде чем они станут более серьезной проблемой. Проверьте, нет ли пузырьков на лакокрасочном покрытии или изменения цвета на кузове — это ранние признаки коррозии.

Преобразователи ржавчины

Средства превращают ржавчину в стойкое соединение, которое можно покрасить. Это очень эффективный способ остановить коррозию на автомобиле.

Утечки воды

Могут иметь различные причины, в частности повреждение уплотнителя лобового стекла или заблокированным дренажным отверстием люка. Если вы заметили какие-либо признаки утечки воды (влажные коврики или затхлый запах), необходимо немедленно их устранить.

Антикоррозионные спреи

Следует наносить на нижнюю часть кузова, а также на другие участки, подверженные ржавлению, в частности пороги и колесные арки. Некоторые средства могут потребовать многократного нанесения или специальной подготовки, чтобы быть эффективными.

Ранее мы публиковали рейтинг наиболее и наименее ржавых автомобилей. Также эксперты объяснили, как газировка спасает двигатель от ржавчины.