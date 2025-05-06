Як автовласники допускають іржу на машині: типові помилки

Іржавий автомобіль. Фото: endurancewarranty.com

Іржа завдає значної шкоди кузову та іншим деталям автомобіля. При чому поява корозії залежить не лише від виробника машини, а й багато у чому — від самого власника транспортного засобу.

Про це написав Bigs Mobile.

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Чистота та сухість

Бруд та жир на авто затримують вологу, що призводить до швидкого утворення та поширення іржі. Після миття автомобіля обов'язкова його ретельна сушка, щоб волога не затримувалася в куточках та щілинах кузова. Можна використовувати для цього рушник з мікрофібри.

Регулярний віск

Нанесення воску на автомобіль кожні три-чотири місяці значно зменшить ймовірність утворення іржі. Перед процедурою нанесення слід ретельно вимити та висушити авто.

Чохол

Якщо немає гаража, варто купити чохол для авто. Важливо: занадто вільний чохол може пропускати вологу, а занадто щільний — пошкодить кузов.

Подряпини та вм'ятини

Подряпини та вм'ятини на кузові автомобіля є сприятливим середовищем для утворення іржі. Тому їх потрібно негайно видаляти.

Чистота ходової частини

Ходова частина одне з найбільш вразливих місць для утворення іржі. Можна очистити її мийкою під тиском або на спеціалізованій автомийці.

Огляд автомобіля

Допоможе виявити будь-які ознаки іржі на ранніх стадіях, перш ніж вони стануть серйознішою проблемою. Перевірте, чи немає бульбашок на лакофарбовому покритті або зміни кольору на кузові — це ранні ознаки корозії.

Перетворювачі іржі

Засоби перетворюють іржу на стійку сполуку, яку можна пофарбувати. Це дуже ефективний спосіб зупинити корозію на автомобілі.

Витоки води

Можуть мати різні причини, зокрема пошкодження ущільнювача лобового скла або заблокованим дренажним отвором люка. Якщо ви помітили будь-які ознаки витоку води (вологі килими або затхлий запах), необхідно негайно їх усунути.

Антикорозійні спреї

Слід наносити на нижню частину кузова, а також на інші ділянки, схильні до іржавіння, зокрема пороги та колісні арки. Деякі засоби можуть потребувати багаторазового нанесення або спеціальної підготовки, щоб бути ефективними.

Раніше ми публікували рейтинг найбільш та найменш іржавих автомобілів. Також експерти пояснили, як газована вода рятує двигун від іржі.