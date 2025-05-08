Чому облазить лакофарбове покриття автомобіля: як цього уникнути

Авто з облізлим кузовом. Фото: carpaintchiprepair.com

Лакофарбове покриття автомобіля захищає металевий кузов від корозії. У більшості випадку руйнування ЛФП викликане необережним поводженням власника авто та його нехтуванням елементарними правилами безпеки.

Про це написав Avtopilot.

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Нехтування захистом

Особливо небезпечними для ЛФП є зимові реагенти на дорогах. Варто частіше мити машину та використовувати захисні засоби, в іншому випадку — неминуче руйнування лаку під дією хімії.

Перепади температур

Миття автомобіля гарячою водою на холоді або холодною водою на розігрітий кузов спричиняє температурне напруження в покритті. Це викликає мікротріщини, що призводить до поступового відшарування лаку. Мити слід у теплому боксі або водою без різких температурних контрастів.

Сушка після миття

Не можна для протирання кузова після мийки використовувати жорсткі, старі або брудні ганчірки. Адже вони залишають на поверхні лаку дрібні подряпини, з яких починається руйнування захисного шару. Для сушіння варто використовувати чисті, м’які та якісні матеріали. Наприклад, мікрофібру.

Агресивна хімія

Сильні або неправильно розведені мийні засоби, абразивні пасти або невідповідна автохімія можуть пошкодити лак. Важливо обирати засоби, призначені для догляду саме за ЛФП покриттям, та дотримуватися інструкції з їхнього застосування.

Якість ремонту

Якщо автомобіль проходив кузовний ремонт або локальне фарбування з використанням дешевих матеріалів або з порушенням технології нанесення та сушіння шарів, новий лак триматиметься погано та почне швидко відшаровуватись.

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