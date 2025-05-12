Десять причин держаться от дешевых шин как можно дальше

Замена колеса. Фото: wrench.com

Покупка дешевых шин для авто может казаться разумным финансовым шагом, но на самом деле это будет стоить гораздо больше в долгосрочной перспективе. Например, по данным NHTSA, в США ежегодно случается почти 11 000 аварий, связанных с разрывами покрышек, их плохим сцеплением с дорогой или преждевременным износом.

Эксперты Finance Buzz назвали десять причин, почему не стоит экономить на шинах.

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Срок службы

Дешевые шины — продукт из худших материалов, который будет быстрее изнашиваться. Любая экономия будет сведена на нет необходимостью покупать их чаще.

Расходы на топливо

Низкокачественные шины снизят экономию топлива автомобиля. Лучший способ оптимизировать расходы на горючее — приобрести хороший комплект шин для соответствующего типа автомобиля.

Риски безопасности

С менее чувствительными шинами и низкими показателями безопасности существует высокий риск потерять контроль над автомобилем или не избежать аварии, которая может произойти впереди на дороге.

Плохая производительность

Дешевые шины означают, что автомобиль будет иметь худшее сцепление с дорогой. Такой машиной трудно управлять, что приведет к менее эффективному вождению.

Расходы на техобслуживание

Низкокачественные шины изнашиваются неравномерно. Это нарушает развал-схождение авто, ускоряет износ компонентов рулевого управления и подвески, тормозных колодок и дисков.

Более низкая стоимость при перепродаже

Плохое состояние автомобиля учитывается при перепродаже. Потенциальный покупатель осмотрит каждый сантиметр транспортного средства, в частности шины.

Ограниченная гарантия

На большинство дешевых шин либо короткая гарантия на износ протектора, либо она вообще отсутствует. Если покрышки преждевременно изнашиваются или на них появляются дефекты, водитель несет полную ответственность за их замену, даже если это произойдет лишь через несколько тысяч километров пробега.

Плохое сцепление со скользкой дорогой

Дешевые шины не имеют такого же уровня сцепления, как брендовые модели, и не могут работать так же эффективно в неблагоприятных условиях. Это может привести к аварии и дорогостоящему ремонту.

Более высокий риск разрыва

Взрыв шины во время движения — это худший сценарий. Чем дешевле покрышка, тем больше вероятность того, что водитель будет иметь проблемы, устранение которых будет стоить немало денег.

Проблемы ремонта и ротации

Дешевые шины часто имеют плохую конструкцию, их нелегко обслуживать, латать или переставлять. Это ограничивает возможность продлить срок службы покрышек с помощью регулярного технического обслуживания.

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