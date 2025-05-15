Как испортить даже самые дорогие шины для авто

Шины Bugatti Chiron. Фото: motor1.com

Ничто не спасет от трагических повреждений даже самые дорогие автомобильные шины при вождении в стиле сорвиголовы. Эксперты рассказали о распространенном поведении водителей, которое приводит к преждевременной порче покрышек.

Об этом написал Avtopilot.

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Парковка вплотную к бордюру

Многие водители сталкивались с боковым порезом шины. В большинстве случаев это является прямым следствием контакта боковой стенки покрышки с острой кромкой бордюра при парковке.

Также боковые повреждения шин случаются во время резких поворотов на высокой скорости. Часто такие порезы исправить невозможно.

Ямы и кочки

Наезд на них, особенно на высокой скорости, может привести не только к повреждению самой шины, но и к деформации дисков и проблемам с подвеской автомобиля. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными на дорогах с плохим покрытием.

Агрессивный стиль вождения

Резкие старты и торможения, дрифтование быстро портят шины. Любители быстрой езды с пробуксовкой колес и экстремальных маневров должны быть готовы к тому, что покрышки будут изнашиваться гораздо быстрее.

Во время резкого торможения или ускорения происходит интенсивное трение резины о дорожное покрытие, что приводит к быстрому истиранию протектора. А дрифтование создает сильную нагрузку на шины, которая приводит к их практически мгновенному износу.

Ранее мы писали, почему дешевые шины являются пустой тратой денег. Также эксперты объяснили, на какой скорости автомобильные шины изнашиваются вдвое меньше.