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Как водители сами убивают дорогие шины для авто

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Дата публикации 15 мая 2025 06:00
Как испортить даже самые дорогие шины для авто
Шины Bugatti Chiron. Фото: motor1.com

Ничто не спасет от трагических повреждений даже самые дорогие автомобильные шины при вождении в стиле сорвиголовы. Эксперты рассказали о распространенном поведении водителей, которое приводит к преждевременной порче покрышек.

Об этом написал Avtopilot.

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Парковка вплотную к бордюру

Многие водители сталкивались с боковым порезом шины. В большинстве случаев это является прямым следствием контакта боковой стенки покрышки с острой кромкой бордюра при парковке.

Также боковые повреждения шин случаются во время резких поворотов на высокой скорости. Часто такие порезы исправить невозможно.

Ямы и кочки

Наезд на них, особенно на высокой скорости, может привести не только к повреждению самой шины, но и к деформации дисков и проблемам с подвеской автомобиля. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными на дорогах с плохим покрытием.

Агрессивный стиль вождения

Резкие старты и торможения, дрифтование быстро портят шины. Любители быстрой езды с пробуксовкой колес и экстремальных маневров должны быть готовы к тому, что покрышки будут изнашиваться гораздо быстрее.

Во время резкого торможения или ускорения происходит интенсивное трение резины о дорожное покрытие, что приводит к быстрому истиранию протектора. А дрифтование создает сильную нагрузку на шины, которая приводит к их практически мгновенному износу.

Ранее мы писали, почему дешевые шины являются пустой тратой денег. Также эксперты объяснили, на какой скорости автомобильные шины изнашиваются вдвое меньше.

авто советы автомобиль водители шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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