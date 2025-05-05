Що означає маркування на шинах авто: як підібрати нові покришки

Маркування шин. Фото: gomechanic.in

Коли час замінити старі покришки на колесах авто, необхідну інформацію можна взяти з маркування шин. Розуміння цих надписів є ефективним способом отримати нові покришки з оптимальними показниками для безпечної їзди на машині.

На сайті Continental експерти розглянули питання на прикладі популярної послідовності: 225/45 R 18 95 H

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Інфографіка: continental-tires.com

1. Ширина шини

225 є номінальною шириною шини (в міліметрах) від однієї боковини до іншої.

2. Співвідношення сторін

Висота профілю шини назовні від обода, виражена у відсотках від її ширини. Показник обчислюється шляхом ділення висоти на ширину профілю шини. Якщо покришка має співвідношення сторін 45, це означає, що висота шини становить 45% від її ширини.

3. Конструкція

Буква вказує на тип конструкції, що використовується в корпусі шини. R — радіальна конструкція, B — бічний брекер, D — діагональна конструкція.

Радіальні сьогодні є найпоширенішими шинами. Внутрішні шари корду шини орієнтовані в радіальному напрямку, від одного борту до іншого, під прямим кутом до напрямку обертання шини.

4. Діаметр обода

18 — діаметр обода колеса в дюймах.

5. Індекс навантаження

95 — код максимального навантаження, яке може витримати шина при повному накачуванні. Шини для легкових автомобілів мають індекси навантаження від 75 до 105, де кожне числове значення відповідає певній вантажності. Вантажність для кожного значення описана в таблиці індексу навантаження в автомобілі або у документації до шини.

6. Індекс швидкості

Букви від A до Z позначають максимальну швидкість, яку шина може витримати при рекомендованому навантаженні. Літера H відповідає максимальній швидкості 209 км/год.

Додаткові маркування

7. Шина Run-flat (безпечна пневматична шина з додатковим опірним кільцем або вставкою, що кріпиться до колеса і може витримати вагу транспортного засобу на випадок пробиття гумового покриття й втрати тиску.)

8. Ключ оригінального обладнання Mercedes.

9. Придатна для їзди по бруду та снігу.

10. Відповідає стандартам безпеки Мінтрансу США.

11. Тиждень виготовлення.

12. Рік виготовлення.

Раніше ми писали, як зменшити шум від шин автомобіля під час руху. Також експерти пояснили, як без запаски доїхати на пробитому колесі до СТО.