Что означает маркировка на шинах авто: как подобрать новые покрышки

Маркировка шин. Фото: gomechanic.in

Когда пора заменить старые покрышки на колесах авто, необходимую информацию можно взять из маркировки шин. Понимание этих надписей является эффективным способом получить новые покрышки с оптимальными показателями для безопасной езды на машине.

На сайте Continental эксперты рассмотрели вопрос на примере популярной последовательности: 225/45 R 18 95 H

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Инфографика: continental-tires.com

1. Ширина шины

225 является номинальной шириной шины (в миллиметрах) от одной боковины до другой.

2. Соотношение сторон

Высота профиля шины наружу от обода, выраженная в процентах от ее ширины. Показатель вычисляется путем деления высоты на ширину профиля шины. Если покрышка имеет соотношение сторон 45, это означает, что высота шины составляет 45% от ее ширины.

3. Конструкция

Буква указывает на тип конструкции, используемой в корпусе шины. R — радиальная конструкция, B — боковой брекер, D — диагональная конструкция.

Радиальные сегодня являются самыми распространенными шинами. Внутренние слои корда шины ориентированы в радиальном направлении, от одного борта к другому, под прямым углом к направлению вращения шины.

4. Диаметр обода

18 — диаметр обода колеса в дюймах.

5. Индекс нагрузки

95 — код максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при полном накачивании. Шины для легковых автомобилей имеют индексы нагрузки от 75 до 105, где каждое числовое значение соответствует определенной грузоподъемности. Грузоподъемность для каждого значения описана в таблице индекса нагрузки в автомобиле или в документации к шине.

6. Индекс скорости

Буквы от A до Z обозначают максимальную скорость, которую шина может выдержать при рекомендованной нагрузке. Буква H соответствует максимальной скорости 209 км/ч.

Дополнительные маркировки

7. Шина Run-flat (безопасная пневматическая шина с дополнительным опорным кольцом или вставкой, которая крепится к колесу и может выдержать вес транспортного средства на случай пробития резинового покрытия и потери давления).

8. Ключ оригинального оборудования Mercedes.

9. Пригодна для езды по грязи и снегу.

10. Соответствует стандартам безопасности Минтранса США.

11. Неделя изготовления.

12. Год изготовления.

Ранее мы писали, как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения. Также эксперты объяснили, как без запаски доехать на пробитом колесе до СТО.