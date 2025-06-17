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Головна Авто Чи можна накачувати шини авто при заведеному двигуні

Чи можна накачувати шини авто при заведеному двигуні

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:00
Чи варто накачувати шини авто при заведеному двигуні
Водій накачує автомобільні шини. Фото: freepik.com
Ключові моменти Безпека автомобіля Безпека водія Економія палива

З технічного погляду немає жодної різниці, як накачувати шини: з запущеним двигуном або із вимкненим. Небезпеки загоряння або вибуху не існує, як у випадку з заправкою паливом. Однак є кілька причин, чому все ж варто заглушити мотор.

Про це написав Slash Gear.

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Безпека автомобіля

Найвагомішою причиною для вимкнення двигуна є безпека. Під час накачування шин увага водія приділена колесам й він перебуває відносно далеко від дверей авто. Це означає, що зловмиснику буде досить легко стрибнути в автомобіль та спокійно поїхати. Це також означає, що водію слід не лише вимикати двигун, але й замикати двері щоразу, коли виходить з машини.

Безпека водія

Мотор потрібно глушити, щоб людина уникнула вдихання вихлопних газів під час накачування задніх шин. Вихлопні гази можуть викликати запаморочення або нудоту.

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Економія палива

Вимикати двигун під час накачування шин повітрям треба, щоб заощадити паливо. Багато людей вважають, що залишати автомобіль працювати на холостому ходу на короткий час ефективніше, ніж запускати двигун, але це не так, коли йдеться про сучасні транспортні засоби. Якщо машина має карбюраторний двигун, її слід залишити працювати на холостому ходу. А для переважної більшості сучасних легкових автомобілів вимкнення двигуна є найкращим кроком.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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