Стоит ли накачивать шины авто при заведенном двигателе

Водитель накачивает автомобильные шины. Фото: freepik.com

С технической точки зрения нет никакой разницы, как накачивать шины: с запущенным двигателем или с выключенным. Опасности возгорания или взрыва не существует, как в случае с заправкой топливом. Однако есть несколько причин, почему все же стоит заглушить мотор.

Об этом написал Slash Gear.

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Самой весомой причиной для выключения двигателя является безопасность. Во время накачки шин внимание водителя уделено колесам и он находится относительно далеко от дверей авто. Это означает, что злоумышленнику будет достаточно легко прыгнуть в автомобиль и спокойно уехать. Это также означает, что водителю следует не только выключать двигатель, но и запирать двери каждый раз, когда выходит из машины.

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Безопасность водителя

Мотор нужно глушить, чтобы человек избежал вдыхания выхлопных газов во время накачивания задних шин. Выхлопные газы могут вызвать головокружение или тошноту.

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Экономия топлива

Выключать двигатель во время накачивания шин воздухом надо, чтобы сэкономить топливо. Многие люди считают, что оставлять автомобиль работать на холостом ходу на короткое время эффективнее, чем запускать двигатель, но это не так, когда речь идет о современных транспортных средствах. Если машина имеет карбюраторный двигатель, ее следует оставить работать на холостом ходу. А для подавляющего большинства современных легковых автомобилей выключение двигателя является лучшим шагом.

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