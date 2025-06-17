Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Можно ли накачивать шины авто при заведенном двигателе

Можно ли накачивать шины авто при заведенном двигателе

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 06:00
Стоит ли накачивать шины авто при заведенном двигателе
Водитель накачивает автомобильные шины. Фото: freepik.com
Ключові моменти Безопасность автомобиля Безопасность водителя Экономия топлива

С технической точки зрения нет никакой разницы, как накачивать шины: с запущенным двигателем или с выключенным. Опасности возгорания или взрыва не существует, как в случае с заправкой топливом. Однако есть несколько причин, почему все же стоит заглушить мотор.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Безопасность автомобиля

Самой весомой причиной для выключения двигателя является безопасность. Во время накачки шин внимание водителя уделено колесам и он находится относительно далеко от дверей авто. Это означает, что злоумышленнику будет достаточно легко прыгнуть в автомобиль и спокойно уехать. Это также означает, что водителю следует не только выключать двигатель, но и запирать двери каждый раз, когда выходит из машины.

Реклама

Безопасность водителя

Мотор нужно глушить, чтобы человек избежал вдыхания выхлопных газов во время накачивания задних шин. Выхлопные газы могут вызвать головокружение или тошноту.

Также читайте:

Реклама

Как долго служат летние шины автомобиля

Почему на шинах для автомобилей пишут Inside и Outside

Экономия топлива

Выключать двигатель во время накачивания шин воздухом надо, чтобы сэкономить топливо. Многие люди считают, что оставлять автомобиль работать на холостом ходу на короткое время эффективнее, чем запускать двигатель, но это не так, когда речь идет о современных транспортных средствах. Если машина имеет карбюраторный двигатель, ее следует оставить работать на холостом ходу. А для подавляющего большинства современных легковых автомобилей выключение двигателя является лучшим шагом.

Также читайте:

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

Какой штраф могут выписать за автомобильные колеса

авто советы автомобиль безопасность шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации