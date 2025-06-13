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Главная Авто Как долго служат летние шины автомобиля

Как долго служат летние шины автомобиля

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Дата публикации 13 июня 2025 01:20
Каков срок службы летних шин автомобиля
Проблемная покрышка. Фото: freepik.com
Ключові моменти Учет возраста Дополнительные факторы

Считается, что срок службы летних шин составляет от 40 000 до 50 000 км пробега. Но фактическое время их эксплуатации зависит от многих факторов, в том числе стиля вождения, состояния дорожного покрытия и погодных условий.

Об этом написал Avtopilot.

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Учет возраста

Средний украинский водитель проезжает 15 000-20 000 км в год в теплый период. Таким образом, летние шины могут прослужить от пяти до семи сезонов. Но стоит учитывать, что многие автомобили используются эпизодически и проезжают меньше, поэтому оценивая срок службы покрышек, необходимо обязательно учитывать их возраст.

Эксперты не рекомендуют использовать летние покрышки более 10 лет. Ведь со временем резина теряет свою эластичность и другие ключевые свойства, что существенно ухудшает ее сцепление с дорожным покрытием и значительно увеличивает риск опасных разрывов.

Дополнительные факторы

На состояние летних шин влияет стиль вождения — резкие ускорения, агрессивное торможение и вхождение в повороты на высокой скорости значительно ускоряют износ протектора.

Большое значение имеют состояние дорожного покрытия и погодные условия. Летние шины быстрее изнашиваются на неровных магистралях с выбоинами, а также при очень высоких температурах, когда дорога сильно нагревается.

Также важен контроль давления в шинах, который влияет на скорость износа шин. Недостаточное или чрезмерное давление приводит к неравномерному износу протектора и снижает эффективность резины.

Ранее мы писали, почему на шинах для автомобилей пишут Inside и Outside. Также эксперты объяснили, почему дешевые автомобильные шины являются пустой тратой денег.

авто проблемы советы автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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