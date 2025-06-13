Каков срок службы летних шин автомобиля

Проблемная покрышка. Фото: freepik.com

Считается, что срок службы летних шин составляет от 40 000 до 50 000 км пробега. Но фактическое время их эксплуатации зависит от многих факторов, в том числе стиля вождения, состояния дорожного покрытия и погодных условий.

Об этом написал Avtopilot.

Реклама

Читайте также:

Учет возраста

Средний украинский водитель проезжает 15 000-20 000 км в год в теплый период. Таким образом, летние шины могут прослужить от пяти до семи сезонов. Но стоит учитывать, что многие автомобили используются эпизодически и проезжают меньше, поэтому оценивая срок службы покрышек, необходимо обязательно учитывать их возраст.

Эксперты не рекомендуют использовать летние покрышки более 10 лет. Ведь со временем резина теряет свою эластичность и другие ключевые свойства, что существенно ухудшает ее сцепление с дорожным покрытием и значительно увеличивает риск опасных разрывов.

Дополнительные факторы

На состояние летних шин влияет стиль вождения — резкие ускорения, агрессивное торможение и вхождение в повороты на высокой скорости значительно ускоряют износ протектора.

Большое значение имеют состояние дорожного покрытия и погодные условия. Летние шины быстрее изнашиваются на неровных магистралях с выбоинами, а также при очень высоких температурах, когда дорога сильно нагревается.

Также важен контроль давления в шинах, который влияет на скорость износа шин. Недостаточное или чрезмерное давление приводит к неравномерному износу протектора и снижает эффективность резины.

Ранее мы писали, почему на шинах для автомобилей пишут Inside и Outside. Также эксперты объяснили, почему дешевые автомобильные шины являются пустой тратой денег.