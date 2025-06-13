Який термін служби літніх шин автомобіля

Проблемна покришка. Фото: freepik.com

Вважається, що термін служби літніх шин становить від 40 000 до 50 000 км пробігу. Але фактичний час їхньої експлуатації залежить від багатьох чинників, зокрема стиля водіння, стану дорожнього покриття та погодних умов.

Про це написав Avtopilot.

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Врахування віку

Середній український водій проїжджає 15 000-20 000 км на рік у теплий період. Отже, літні шини можуть прослужити від пʼяти до семи сезонів. Але варто зважати, що багато автомобілів використовуються епізодично та проїжджають менше, тому оцінюючи термін служби покришок, необхідно обовʼязково враховувати їхній вік.

Експерти не рекомендують використовувати літні покришки понад 10 років. Адже з часом гума втрачає свою еластичність та інші ключові властивості, що суттєво погіршує її зчеплення з дорожнім покриттям та значно збільшує ризик небезпечних розривів.

Додаткові чинники

На стан літніх шин впливає стиль водіння — різкі прискорення, агресивне гальмування та входження у повороти на високій швидкості значно прискорюють зношування протектора.

Велике значення мають стан дорожнього покриття та погодні умови. Літні шини швидше зношуються на нерівних магістралях з вибоїнами, а також за дуже високих температур, коли дорога сильно нагрівається.

Також важливим є контроль тиску в шинах, який впливає на швидкість зносу шин. Недостатній або надмірний тиск призводить до нерівномірного зносу протектора та знижує ефективність гуми.

Раніше ми писали, чому на шинах для автомобілів пишуть Inside та Outside. Також експерти пояснили, чому дешеві автомобільні шини є марною тратою грошей.