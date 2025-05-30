Що означають написи Inside та Outside на шинах для авто

Покришка з написом Outside. Фото: aston1936.com

Не усі водії знайомі з таким типом шин, адже він не є найпоширенішим для звичайних легкових автомобілів. Насправді слова inside (всередині) та outside (зовні), написані на боковинах покришки, вказують на те, що це спрямовані шини.

Про це написав Slash Gear.

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Спрямовані шини призначені для обертання в одному напрямку та мають спеціалізовані V-подібні малюнки протектора, що допомагає покращити зчеплення з дорогою та керованість за певних умов руху.

Одна пара таких шин повинна встановлюватися з боку водія, а інша — з боку пасажира. Тому під час встановлення потрібно бути обережним, щоб уникнути неправильного монтажу шин.

Переваги на швидкості

Спрямовані шини мають підвищену здатність підтримувати зчеплення з дорогою у вологих умовах та сприяють покращенню керованості на дуже високих швидкостях.

V-подібний малюнок протектора допомагає відводити воду під час обертання. Щобільше він покращує керованість на високих швидкостях, навіть на сухій дорозі.

Завдяки цим особливостям спрямовані шини зазвичай використовуються на високопродуктивних машинах — спорткарах та автомобілях для перегонів.

Недоліки в місті

Деякі водії встановлюють такі шини на свої повсякденні автомобілі, адже їм подобається V-подібний спрямований протектор, який надає машині спортивнішого та агресивнішого вигляду.

Але, по-перше, спрямовані шини часто дорожчі за стандартні. А, по-друге, їх не можна переставляти, так само як звичайні шини. Стандартна перестановка передбачає перехресне встановлення шин для оптимізації зносу протектора. А спрямовані шини можна ставити з лівого або правого боку. Це призводить до скорочення терміну служби покришок у довгостроковій перспективі.

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