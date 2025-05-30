Что означают надписи Inside и Outside на шинах для авто

Покрышка с надписью Outside. Фото: aston1936.com

Не все водители знакомы с таким типом шин, ведь он не является самым распространенным для обычных легковых автомобилей. На самом деле слова inside (внутри) и outside (снаружи), написанные на боковинах покрышки, указывают на то, что это направленные шины.

Об этом написал Slash Gear.

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Направленные шины предназначены для вращения в одном направлении и имеют специализированные V-образные рисунки протектора, что помогает улучшить сцепление с дорогой и управляемость при определенных условиях движения.

Одна пара таких шин должна ставиться со стороны водителя, а другая — со стороны пассажира. Поэтому при установке нужно быть осторожным, чтобы избежать неправильного монтажа шин.

Преимущества на скорости

Направленные шины имеют повышенную способность поддерживать сцепление с дорогой во влажных условиях и способствуют улучшению управляемости на очень высоких скоростях.

V-образный рисунок протектора помогает отводить воду во время вращения. Более того, он улучшает управляемость на высоких скоростях, даже на сухой дороге.

Благодаря этим особенностям направленные шины обычно используются на высокопроизводительных машинах — спорткарах и гоночных автомобилях.

Недостатки в городе

Некоторые водители устанавливают такие шины на свои повседневные автомобили, ведь им нравится V-образный направленный протектор, который придает машине более спортивный и агрессивный вид.

Но, во-первых, направленные шины часто дороже стандартных. А, во-вторых, их нельзя переставлять, так же как обычные шины. Стандартная перестановка предполагает перекрестную установку шин для оптимизации износа протектора. А направленные шины можно ставить с левой или правой стороны. Это приводит к сокращению срока службы покрышек в долгосрочной перспективе.

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