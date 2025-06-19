Когда ремкомплект для шин автомобиля может быть опасным

Накачивание шины. Фото: freepik.com

Прежде чем возить компрессор и бутылочку герметика вместо запасного колеса, подумайте дважды. Может случиться так, что склеивание пробитой шины жидким латексом будет не только неэффективным, но и опасным.

Об этом написал Auto Swiat.

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Водитель вводит дозу герметика в поврежденную шину, а затем накачивает колеса до нужного давления. Герметик содержит синтетический латекс (разновидность жидкой резины), который помогает закрыть отверстие в шине изнутри. Вещество под воздействием давления воздуха начинает выходить через дырку, одновременно герметизируя ее.

В определенный момент на месте повреждения накапливается клей, который останавливает выход воздуха. Более того, уверяют, что некоторые повреждения шин окончательно герметизируются без необходимости дальнейшего ремонта. Но не все так просто.

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Неприятные сюрпризы

Герметик не отремонтирует сильные повреждения шины. Но самая большая проблема возникает, когда водитель думает, что колесо загерметизировано, а на самом деле шина находится в таком состоянии, что ни при каких обстоятельствах нельзя продолжать движение.

Значительная часть повреждений шин связана с разрывом или порезом боковины. Их невозможно исправить даже в мастерской — придется покупать новую шину. Именно поэтому лучше иметь хотя бы временную запасную шину (докатку), чем ремкомплект. По крайней мере она всегда будет работать одинаково предсказуемо. А лучше всего, конечно, возить с собой полноценное запасное колесо.

Главные замечания

Прежде чем использовать ремкомплект, следует определить место поврежденной шины; не стоит добавлять герметик, пока не понятно, откуда выходит воздух.

Лучше удалить из шины предмет, который вызвал прокол (чтобы его не отбрасывало в случайном направлении на высокой скорости во время движения под воздействием центробежной силы).

В автомобиле с помощью герметика можно отремонтировать только проколы на передней части протектора шины.

Никогда, ни при каких обстоятельствах, не стоит ремонтировать прокол шины, который произошел на краю протектора или на боковине шины; даже если он загерметизирован, колесо, вероятно, лопнет во время движения, возможно, на повороте, что может привести к аварии.

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