Які ремонтні роботи для авто складно зробити в Україні

Механік перед ремонтом. Фото: freepik.com

Сьогодні механіки часто відмовляють автовласникам робити низку ремонтних робіт, або погоджуються, але за значно більші гроші. Причини різноманітні: від недостатньої кваліфікації фахівців та браку спеціалізованого обладнання до невигідності ремонту певних типів автомобілів.

Про це написав Avtopilot.

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Кустарна модифікація авто

Якщо попередні власники автомобіля втручалися у заводську проводку, встановлювали кустарне газобалонне обладнання чи непрофесійну сигналізацію, ремонт може стати справжньою головоломкою. Не кожен механік погодиться витратити купу часу на розуміння логіки змін, часто навіть не маючи відповідної документації.

АКПП та пневматичні підвіски

Автоматичні коробки передач входять до списку складних ремонтів, позаяк їх обслуговування вимагає спеціалізованих знань та обладнання. Часто СТО економічно доцільніше направити клієнта до дорогого вузькоспеціалізованого сервісу. Аналогічна ситуація виникає й з пневматичною підвіскою, яка потребує точних вимірів та регулювань.

Авто з неєвропейських ринків

Модель може ззовні бути ідентична європейському аналогу, але отримати інші технічні рішення, наприклад, як американські модифікації двигунів або трансмісій. Відсутність доступу до технічної документації, схем та спеціалізованих діагностичних інструментів змушує майстерні відмовлятися від таких замовлень.

Старі дешеві авто

З такими машинами через недбале технічне обслуговування, загальну зношеність компонентів та розповсюджену корозію виникає купа проблем. Клієнт очікує лише на відновлення базової функціональності за мінімальну ціну, але кожен гвинтик у старому авто може виявитися закислим, а усі елементи потребують додаткової уваги та часу на демонтаж. Витрачені зусилля на такий ремонт не відповідають очікуваній винагороді.

Кількагодинний демонтаж

Часто обсяг роботи механіка може не відповідати потенційній оплаті праці. Наприклад, інколи заміна обігрівача вимагає демонтажу всієї приладової панелі, що займає кілька годин. Аналогічно, заміна ременя ГРМ у деяких моделях потребує зняття всього двигуна, що значно підвищує вартість ремонту. Часто доступ до пошкоджених елементів вимагає демонтажу функціональних компонентів, що збільшує ризик їх пошкоджень. Це призводить до суттєвого підвищення тарифів або й взагалі відмови від ремонту.

Раніше експерти назвали найпроблемнішу коробку передач в автомобілях Hyundai та Kia. Також механік порадив, що робити з машиною після 160 000 км пробігу.