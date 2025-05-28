Механік порадив, що зробити з авто після 160 000 км

Техобслуговування авто. Фото: freepik.com

Досягнення автомобілем пробігу 160 000 км — це не лише привід для святкування, а й нагода провести обов’язкові заходи з технічного обслуговування. Днями механік Andy's Auto Service поділився п’ятьма корисними порадами в соціальних мережах.

Про це написав Motor Biscuit.

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Приводні ремені

Вони керують водяною помпою, генератором, рульовою та іншими важливими системами. Їхня заміна після 160 000 км — гарна практика, якщо цього ще не зроблено. Ці ремені виготовлені з гуми, тому з часом можуть зсохнутися або потріскатися.

Свічки запалювання

Міняти свічки на великому пробігу потрібно. Звичайно, багато хто, робив це ще до цієї позначки, але якщо ні, то саме час. Вони необхідні для безперебійного запуску та роботи автомобіля. Й добре те, що свічки запалювання відносно недорогі.

Система охолодження

Потрібно не просто злити стару та залити нову охолоджувальну рідину. Варто зробити професійну чистку з використанням вакуумних установок та спеціальних добавок. Це допоможе позбутися глибоких забруднень та продовжити ресурс системи.

Гальмівна рідина

Багато хто дозволяє собі проїжджати величезні відстані, не замінивши гальмівну рідину, що дуже ризиковано. Насправді це треба зробити через 160 000 км, а краще ще раніше. Адже з часом у рідині накопичується вода, через що збільшується гальмівний шлях авто.

Обслуговування диференціала

Ця система та її рідина дозволяють автомобілю правильно маневрувати, а це означає, що водіям важливо забезпечити своєчасне технічне обслуговування. Вихід системи з ладу може призвести до дорогого ремонту, тоді як її промивка зазвичай коштує набагато дешевше.

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