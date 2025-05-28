Механик посоветовал, что делать с авто после 160 000 км

Техобслуживание авто. Фото: freepik.com

Достижение автомобилем пробега 160 000 км — это не только повод для празднования, но и причина провести обязательные мероприятия по техническому обслуживанию. На днях механик Andy's Auto Service поделился пятью полезными советами в социальных сетях.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Приводные ремни

Они управляют водяной помпой, генератором, рулевой и другими важными системами. Их замена после 160 000 км — хорошая практика, если этого еще не сделано. Ремни изготовлены из резины, поэтому со временем могут ссохнуться или потрескаться.

Свечи зажигания

Менять свечи на большом пробеге нужно. Конечно, многие, делали это еще до этой отметки, но если нет, то самое время. Они необходимы для бесперебойного запуска и работы автомобиля. И хорошо то, что свечи зажигания относительно недорогие.

Система охлаждения

Нужно не просто слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Стоит сделать профессиональную чистку с использованием вакуумных установок и специальных добавок. Это поможет избавиться от глубоких загрязнений и продлить ресурс системы.

Тормозная жидкость

Многие позволяют себе проезжать огромные расстояния, не заменив тормозную жидкость, что очень рискованно. На самом деле это надо сделать через 160 000 км, а лучше еще раньше. Ведь со временем в жидкости скапливается вода, из-за чего увеличивается тормозной путь авто.

Обслуживание дифференциала

Эта система и ее жидкость позволяют автомобилю правильно маневрировать, а это значит, что водителям важно обеспечить своевременное техническое обслуживание. Выход системы из строя может привести к дорогостоящему ремонту, тогда как ее промывка обычно стоит гораздо дешевле.

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