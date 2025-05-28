Механик посоветовал, что делать с авто после 160 000 км

Что делать с автомобилем после 160 000 км пробега
Достижение автомобилем пробега 160 000 км — это не только повод для празднования, но и причина провести обязательные мероприятия по техническому обслуживанию. На днях механик Andy's Auto Service поделился пятью полезными советами в социальных сетях.
Об этом написал Motor Biscuit.
- Приводные ремни
Они управляют водяной помпой, генератором, рулевой и другими важными системами. Их замена после 160 000 км — хорошая практика, если этого еще не сделано. Ремни изготовлены из резины, поэтому со временем могут ссохнуться или потрескаться.
- Свечи зажигания
Менять свечи на большом пробеге нужно. Конечно, многие, делали это еще до этой отметки, но если нет, то самое время. Они необходимы для бесперебойного запуска и работы автомобиля. И хорошо то, что свечи зажигания относительно недорогие.
- Система охлаждения
Нужно не просто слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Стоит сделать профессиональную чистку с использованием вакуумных установок и специальных добавок. Это поможет избавиться от глубоких загрязнений и продлить ресурс системы.
- Тормозная жидкость
Многие позволяют себе проезжать огромные расстояния, не заменив тормозную жидкость, что очень рискованно. На самом деле это надо сделать через 160 000 км, а лучше еще раньше. Ведь со временем в жидкости скапливается вода, из-за чего увеличивается тормозной путь авто.
- Обслуживание дифференциала
Эта система и ее жидкость позволяют автомобилю правильно маневрировать, а это значит, что водителям важно обеспечить своевременное техническое обслуживание. Выход системы из строя может привести к дорогостоящему ремонту, тогда как ее промывка обычно стоит гораздо дешевле.
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