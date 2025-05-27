Можно ли очистить и снова пользоваться масляным фильтром двигателя

Масляный фильтр. Фото: ramonatire.com

Среди плановых работ по техническому обслуживанию автомобиля замена моторного масла является одной из важнейших и самых частых задач. Впрочем, она не ограничивается только сливом старой жидкости и заменой чистой, также нужно заменять масляный фильтр.

Можно ли повторно использовать масляный фильтр, написал Slash Gear.

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Задачи и виды фильтров

Фильтр должен поддерживать чистоту масла и предотвращать засорение и повреждение двигателя, задерживая мусор и загрязняющие вещества из масла, прежде чем оно попадет в двигатель. Стандартные масляные фильтры являются одноразовыми и обычно используют синтетическое волокно или бумажный материал.

Многоразовые масляные фильтры предназначены для очистки и повторного использования. Чтобы предотвратить попадание мусора в двигатель, они имеют металлическую сетку и магниты. Такие фильтры могут изготавливаться из хирургической стали или авиационного алюминия. Некоторые производители утверждают, что их продукция обеспечивает более эффективную скорость потока, одновременно задерживая значительно больший уровень мусора.

Это довольно сложные устройства, использующие клапаны перепада давления для контроля потока и различные уровни фильтрации для максимальной чистоты масла. Некоторые из них имеют установленный срок службы, тогда как другие рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля.

Почему стоит выбрать одноразовый фильтр

Многоразовые масляные фильтры могут стоить более 300 долларов, тогда как цена одноразового — часто менее 20 долларов.

Очистка многоразового масляного фильтра может быть сложной, и если водитель самостоятельно не справится должным образом, он может повредить фильтр.

Заказ очистки фильтра у специалистов стоит дополнительных затрат.

Нет гарантии, что они могут обеспечить лучший уровень защиты, чем одноразовые фильтры, которые рекомендует использовать производитель авто.

Всегда лучше придерживаться оригинальных запчастей производителя оборудования и его рекомендаций. Это лучший способ избежать неисправностей автомобиля и проблем с гарантией.

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