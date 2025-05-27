Чи можна очистити та знову користуватися масляним фільтром двигуна

Масляний фільтр. Фото: ramonatire.com

Серед планових робіт з технічного обслуговування автомобіля заміна моторної оливи є одним з найважливіших та найчастіших завдань. Втім, вона не обмежується лише зливом старої рідини та заміною чистою, також потрібно замінювати масляний фільтр.

Чи можна повторно використати масляний фільтр, написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Завдання та види фільтрів

Фільтр має підтримувати чистоту оливи та запобігати засміченню й пошкодженню двигуна, затримуючи сміття та забруднювальні речовини з оливи, перш ніж вона потрапить до двигуна. Стандартні масляні фільтри є одноразовими та зазвичай використовують синтетичне волокно або паперовий матеріал.

Багаторазові масляні фільтри призначені для очищення та повторного використання. Щоб запобігти потраплянню сміття у двигун, вони мають металеву сітку та магніти. Такі фільтри можуть виготовлятися з хірургічної сталі або авіаційного алюмінію. Деякі виробники стверджують, що їхня продукція забезпечує ефективнішу швидкість потоку, водночас затримуючи значно більший рівень сміття.

Це досить складні пристрої, що використовують клапани перепаду тиску для контролю потоку та різні рівні фільтрації для максимальної чистоти оливи. Деякі з них мають встановлений термін служби, тоді як інші розраховані на весь термін експлуатації автомобіля.

Чому варто обрати одноразовий фільтр

Багаторазові масляні фільтри можуть коштувати понад 300 доларів, тоді як ціна одноразового — часто менш як 20 доларів.

Очищення багаторазового масляного фільтра може бути складним, і якщо водій самостійно не впорається належним чином, він може пошкодити фільтр.

Замовлення очищення фільтра у фахівців коштує додаткових витрат.

Немає гарантії, що вони можуть забезпечити кращий рівень захисту, ніж одноразові фільтри, які рекомендує використовувати виробник авто.

Завжди краще дотримуватися оригінальних запчастин виробника обладнання та його рекомендацій. Це найкращий спосіб уникнути несправностей автомобіля та проблем з гарантією.

Раніше ми писали навіщо надягати на масляний фільтр гвинтовий хомут. Також експерти пояснили, яка олива вбиває двигун автомобіля.