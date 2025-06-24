Від яких вживаних Subaru Outback варто триматися якнайдалі

2013 Subaru Outback Фото: netcarshow.com

Починаючи з 1995 року, коли вийшло перше покоління Outback, компанія Subaru розвʼязувала деякі проблеми, які турбували цю модель. Покупцям вживаних автомобілів варто знати, які саме роки випуску були уражені дефектами та на що слід звернути особливу увагу.

Про це написав Car Buzz.

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Прокладки головки блоку циліндрів

Протягом 1996-1999 років Outback потерпав від внутрішніх протікань прокладки головки блоку циліндрів. Використовувалася сталева прокладка з графітовим покриттям, яка ламалася та виходила з ладу.

З 2000 по 2009 рік Subaru розвʼязувала цю проблему, але при цьому створювала нову, позаяк у прокладки головки блоку циліндрів зʼявилися зовнішні протікання. Цей витік менше викликав перегрів двигуна, але натомість охолоджувальна рідина потрапляла в оливу, пошкоджуючи внутрішні компоненти двигуна.

Subaru значною мірою розвʼязала цю проблему з появою 2,5-літрового двигуна EL25.

Коробка передач CVT

Четверте покоління Outback 2010–2014 років страждає від пробуксовування, тремтіння, а іноді й від повної поломки трансмісії. Користувачі форумів Outback повідомляли, що ще у квітні цього року ціна на відновлену коробку передач становить 4800 доларів, а на нову коробку передач — 8500 доларів.

Надмірне споживання олії

Постраждали 2,5-літрові двигуни 2013 року випуску, а також 3,6-літрові двигуни 2010-2012 років. Проти Subaru навіть подали колективний позов, в якому стверджувалося, що компанія знала про проблему, але нічого не зробила, щоб попередити власників. Винною була конструкція поршневих кілець.

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Три найгірші Subaru мають одну спільну проблему

Датчик O2

Він відіграє важливу роль у визначенні співвідношення повітря та палива для ефективної роботи двигуна. Датчик O2 (кисню) в Outback, випущених з 2000 по 2015 рік, страждав від тріщин та виходів з ладу. Цей несправний індикатор може спричинити:

грубий холостий хід;

повільніше прискорення;

перегрів двигуна;

запах бензину на холостому ходу;

проблеми під час запуску.

Вібрація або тремтіння при прискоренні

Про них повідомляли в автомобілях Outback, починаючи з 2000 по 2017 роки. Найпоширенішою причиною цього тремтіння є поєднання люфту в трансмісії та гідротрансформаторі. Тряска під час розгону, діагностована як зношений підшипник карданного валу.

Найгірший модельний рік: 2013 Outback

Четверте покоління BR (2009-2014), найімовірніше, є найслабшим. При чому 2013 року вдалося поєднати всі проблеми Outback в одному комплекті. Покупець отримає:

надмірну витрату оливи;

несправні трансмісії CVT;

дефектні прокладки головки блоку циліндрів.

Kelley Blue Book оцінює Outback 2.5i Limited Wagon 2013 року в топовій комплектації лише у 6626 доларів.

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