Спільна проблема трьох найгірших моделей Subaru

2013 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com

Наприкінці минулого року Subaru несподівано було визнано найнадійнішим брендом 2025 модельного року за оцінками авторитетних JD Power, RepairPal, CarEdge та Edmunds. Але на ринку вживаних авто вистачає дуже невдалих моделей цього японського виробника, причому погана трансмісія — спільна риса найгірших з них.

Про це написав Motor Biscuit.

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2014 Subaru Forester

Forester вважається одним з найкращих кросоверів. Але це не стосується моделі 2014 року, яка має помітні проблеми з надійністю. Фахівці JD Power дали їй лише 75 балів зі 100, що є середньою оцінкою.

Авто має проблеми з трансмісією, зокрема різке перемикання передач, тремтіння тощо. На жаль, на цьому поневіряння не закінчуються, адже Forester 2014 отримав перманентні негаразди з двигуном та підвіскою. Водіям радять шукати на вторинному ринку модель іншого року випуску.

2019 Subaru Ascent

Серед вживаних Ascent варто оминути модель 2019 року. Як і попередній Forester, вона відома проблемами з трансмісією, зокрема пробуксовуванням передач. Також Ascent 2019 має в доробку кілька відкликань. JD Power поставив моделі за якість та надійність лише 62 бали зі 100.

2013 Subaru Outback

Outback є один із найкращих автомобілів марки. Але модель 2013 року має помітні проблеми з трансмісією. Також водії скаржилися на надмірне споживання оливи. JD Power поставив цьому авто досить високі 80 балів зі 100. Однак експерти не радять зв’язуватися саме з цим роком випуску.

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